國旅平日補助能如期上路？觀光署喊有信心

[NOWnews今日新聞] 為鼓勵國人平日出遊，交通部觀光署規劃今年4月起推出5大旅遊補助，總經費達23億元，不過總預算案尚未進入立法院審議階段，外界擔憂會影響方案執行，對此，觀光署有信心會「馬到成功」，認為4月能如期上路。

根據觀光署規畫，今年4月起推出5大平日國旅補助，包含平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工園內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等。補助時間從今年4至6月，跳過暑假旺季，並在4月一口氣抽出12個月份的生日住宿金，使用期限至2026年12月31日止。

據了解，週日至週四住宿，第1晚抵用800元，連住第2晚可抵用1200元，等於每次最高可折抵2000元；生日住宿優惠則為每個月將抽出1000名壽星，可領1200元住宿金於平日使用，4月上路後將回溯至1月壽星；遊樂園留宿方案只要憑平日合法旅宿發票，住宿當日及隔日前往全台26家觀光遊樂業主題樂園，可享入園門票免費優惠。

在企業員工國內旅遊獎勵部分，是由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少2天1夜行程（例假日不超過1天），每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

Taiwan PASS平日國旅優惠則推出Taiwan PASS平日4折優惠，或是Taiwan PASS平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金，各限量2萬套。

針對平日國旅補助，由於中央總預算案目前仍卡在立法院尚未審議，觀光署今日對此表示，總經費約23億，細節待確認後會對外公布，預計4月能如期上路。

