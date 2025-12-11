國旅平日補助預計明年4月上路 生日住宿金一次抽

為鼓勵民眾平日國內旅遊，交通部觀光署規畫明年推出平日國旅補助五大優惠方案，包括平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠。副署長黃荷婷今天表示，預計明年4月至6月實施，而生日住宿金則將於4月一次抽出全年12個月份名額。

黃荷婷今天出席第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選頒獎典禮接受媒體訪問時表示，平日國旅補助的預算，樂觀看待在明年3月前通過，預計明年4月起上路，規畫實施3個月，並跳過7、8月份暑假旺季。

她提到，若經費有餘裕，將視情況在9月繼續推出，或將經費用於生日住宿金加碼。

平日（周日至周四）住宿優惠為第一晚可抵用新台幣800元，連住第二晚加碼至1200元；而生日住宿金，每個月份將抽出1000名，每個人可領1200元住宿金。

黃荷婷透露，生日住宿金規畫在明年4月進行抽籤，屆時回溯到明年元旦，將涵蓋1至3月的壽星，並將一次抽出12個月份、共1.2萬名，在明年年底前都可使用住宿金。