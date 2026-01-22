國旅廢出國潮太猛貨運狂灌桃園機場 應付春節尖峰提前加速補24個停機位
春節返鄉＋出國旅潮＋關稅後的貨運需求，桃園機場真的會忙翻了!為了這三線齊發的尖峰需求，桃園機場第三跑道臨時過夜機坪確定在1月30日全面啟用，一口氣多出16個停機位，旅客不用再卡在地面等飛機，航空貨運也有了更多的空間全力衝量運貨。
每到春節時節，桃園機場就會被狂按加速鍵。今年情況更為複雜，除了往年的返鄉潮，由於國旅被冠上「貴、不好玩、不值得」將迎來極高機率是史上最旺的出國潮，同時，此次還多了一個變數，台美關稅談定後，航空貨運需求應會直接跳升。為了不讓航班、貨機一起塞爆跑道，交通部拍板，桃園機場第三跑道的臨時過夜機坪，將在1月30日全面啟用。
交通部長陳世凱日前親自到桃園國際機場視察時直言，春節是國人一年中最重要的移動時刻，不論是返鄉、出國，還是貨運出貨，都不能出包。這次新增的16個停機位，飛機有地方停、能快點飛。
對旅客來說，停機位多，其實影響直接。飛機不用在空中或地面排隊等位子，班機延誤風險自然下降，轉機時間也更穩定，對帶著行李、拖著一家老小出國的人來說，感受非常明顯。
但這次啟用，真正被航空業者盯上的，還有貨運。隨著台美關稅談判告一段落，不少出口商搶著出貨，電子零組件、高值產品全往空運丟，貨機需求瞬間放大。臨時過夜機坪的角色，不只是停飛機，更是幫桃園機場騰出調度空間，讓貨機、客機不互相卡位。
機場公司也透露，近一年國際旅運回溫速度超乎預期，航空公司瘋狂擴充機隊、開新航線，停機位需求早就吃緊。這16個過夜機位，等於是在第三跑道全面施工前，先幫機場調度緩了一口氣。
值得一提的是，這次臨時過夜機坪工程採用的是速度快、人力的滑模攤鋪機施工，一天可完成1,811平方公尺，等於用更少的人，在更短時間內把停機坪生出來，這才趕得上春節檔期。
另外，三大國籍航空公司預計今年將引進22架新型廣體客機（華航、星宇各10架、長榮2架），並陸續開闢新航線或增加航班，像是長榮航空即將開航美國首都華盛頓DC、星宇航空預計開航歐洲、中華航空增加紐約航班等。
為了把握這一波黃金窗口成長，桃園機場已先啟用第三航廈北廊廳8個營運停機位，再加上這次臨時過夜機坪的16個停機位，等於一次補進24個關鍵位置。
