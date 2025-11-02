國旅慘「業者喊開放陸客」！最新萬人網路民調曝 贊成數字太震撼

國人近年瘋出國，國旅市場乏力，涵碧樓酒店董事長賴正鎰日前表示，政府應勇敢面對問題根源，開放大陸旅客來台。對此，入口網站「Yahoo新聞」也發起網路民調，截至1日晚上11時許，已有1萬人參與投票，其中非常贊成達31.7%，在5個選項裡相對最多。

「Yahoo新聞」10月31日發起網路民調，針對「國旅衰退，業者呼籲開放陸客來台」問題？表態非常贊成的網友占31.7%；還算贊成占14.2%；不太贊成占24.3%；完全不贊成占23.1%；不知道/沒意見占6.7%。

另對於「國內旅遊，你最滿意的是？」的提問，34.1%認為是景點特色最多；其次為美食，占32.8%；第三名就是「沒有國內旅遊」，占18%。至於「國內旅遊最不滿意的點」，住宿以60.1%高居第一；交通則以25.8%排第二；第三名為美食，占19.7%。

針對整體國內旅遊，網路投票顯示，有42.4%覺得非常不滿意；32%不太滿意；16.4%還算滿意；非常滿意僅占2.4%；剩下6.8%為不知道/沒意見。

據觀光署統計，今年前3季國際旅客來台約605萬人次、國人出國約1410萬人次，逆差達805萬人次。交通部觀光署長陳玉秀備詢時坦言，台灣交通很方便，但國人覺得住宿比較貴。此外，她還稱國人不太習慣請假出遊，因此平日沒有旅遊，周末就比較擠，房價也因此變高。

