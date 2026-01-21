國旅房價下修？ 觀光署喊「降6元」 網紅酸：連科學麵都買不到





觀光署近期公布「國旅住宿價格平均房價下修6元」的數據，遭到網紅Cheap開酸，他表示，「這6元真的降得我措手不及」、「省下來的錢，再貼4元就可以買茶葉蛋了」，貼文一出立刻引發網友共鳴，「而且牙刷備品還要自己帶」、「6元連科學麵都買不到」。

觀光署日前公布數據，國人旅遊習慣改為「短時多次」的微旅行，而被民眾詬病的房價也呈現下滑趨勢，相較去年平均房價「降6元」。對此，Cheap表示他覺得官員根本搞錯方向，國旅的對不是「去年的國旅」。

Cheap說明，國旅現在的對手是「出國旅遊」，他點出，不少民眾心中的想法是「多加一點錢」就能去日本住更好的飯店，如果只是想著國旅比去年好就夠了，那會被日韓、東南亞「吊起來打到哭」。

Cheap也表示，他希望國旅可以先恢復提供備品。貼文一出，網友們紛紛留言贊同，有網友表示，「牙刷備品還不是要自己帶，6元有個毛用」、「交通太爛沒人想國旅」、「6元甚至買不到牙刷」、「降價無感」。

