國旅房價屢成焦點 業者籲：不該讓體感通膨、錯誤歸因扼殺台灣觀光

隨著寒假、春節旅遊旺季到來，國旅等話題再成網友熱議焦點，對此雲品國際董事長盛治仁也發長文分享自己的看法，直言不該讓「體感通膨」與「錯誤歸因」扼殺台灣觀光。

近幾年來國旅相關討論熱度極高，對此雲品國際董事長盛治仁也在臉書發長文表示，近來網上整理幾家飯店的春節房價，得出「出國比較便宜」的結論，而媒體轉製成新聞時，將原本寫的兩人「套房」簡化成「兩人房」，再把五家飯店價格做成表格比較，對此盛治仁認為有所不公，「五家飯店被拿來比較的房型、坪數與配備根本不一致。我們被用的是較大、較貴的套房；同業有人用普通客房，有人用較小套房。但在電視表格裡，這些通通被叫做『兩人房』。於是閱聽人得到的感受是『原來春節住這些五星級兩人房起跳都這麼貴』」。

盛治仁指出，自己完全可以同理消費者的心情，但也坦言自己感到十分憂心，「當『情緒』疊加在『錯誤比較』上，最後很容易變成一種對整個產業的錯誤歸因。今天我試著站在數據與產業結構上，把我的看法整理給大家參考。我不否認自己有立場、有偏差，但希望在近年一面倒的說法中，提供另一個可被檢驗的角度」。

盛治仁強調，經濟學談比較，第一步永遠是「控制變數」，但「國旅太貴」的討論常常缺少最基本的比較規則；如果要比較台灣與海外，或比較不同飯店價格，至少要把以下三件事講清楚：

同區位（城市／交通條件） ：市中心、景區、交通便利程度完全影響成本與定價。

同等級、同坪數／房型 ：客房vs.套房、坪數大小、是否有景觀、是否含行政酒廊，這些都是產品本質。

同日期屬性（平日／周末／連假）：平日比平日、周末比周末、連假比連假，才是對等比較。

盛治仁強另指出，時間維度的不對稱也是關鍵之一，國人在台灣旅遊，行為高度集中在周六、連假、春節，也就是典型的「極端旺季」。但國人出國旅遊，往往會請假拉長天數，享受的是對方的平季或淡季；同樣預算，在海外買到的可能是「更長天數+更豐富行程+當地相對淡季的住宿」。大家可以說某些地點、某些日期的價格「確實很貴」，那可能是真的；但若用不對等的時間維度去下「整體國旅都暴利」的結論，往往就錯位了。

此外，盛治仁也點出隱形成本與供給端的真實困境，不是「想漲」，是「撐不住」。很多人直覺認為飯店業「暴利」。但其實多數業者本業淨利率並不高，甚至疫情後仍有不少在損益邊緣。更現實的是，星級旅館的成本結構，遠比大眾想像更「剛性」。

• 人力缺工：起薪上調、留才成本、加班費、外包費上升。

• 能源與耗材：電力、熱水、洗滌、空調維運、備品耗材。

• 食材：早餐與餐飲的食材波動、物流成本。

• 合規成本（Compliance Cost）：消防、衛生、建管、保險、設備汰換與定期／不定期檢查。

• 資本成本：台灣高地價／高租金、折舊、貸款利息（資金成本上升時更明顯）。

盛治仁提到，人力、食材、能源同時上漲，邊際成本曲線整體上移。對本業淨利率落在「中個位數到一成上下」的產業來說，少一點波動就可能盈虧翻轉；這也是為什麼很多人覺得「房價怎麼一直漲」，但業者其實未必真的賺得多，因為背後的成本在追高。消費者不需要替業者理解成本，但業者必須理解消費者對「值不值得」的判斷；成本上升可以解釋「為何不可能永遠降價」，但不能直接證明「這個價格就合理」。

盛治仁表示，即便大眾體感覺得貴，從整體市場來看，房價未必呈現大幅上升。以觀光署旅館業統計口徑來看，某些期間的全台平均房價甚至可能是持平或微幅回落；「體感」之所以特別強烈，往往來自三件事疊加：

旅遊集中在少數日期：每次遇到的都是最高點。

媒體與社群偏愛極端案例：某些景點、某些飯店、某些離譜價格最容易被截圖轉傳。

價值感缺口：你花了這個錢，卻沒有得到相稱的體驗，於是「貴」就變成「不值得」。

盛治仁強調，如果大家只是嫌貴，其實不難處理；最難、也最值得業者面對的，是「貴得不值得」；當民眾發現花同樣的錢，在海外能獲得更大的滿足感，不論是服務一致性、交通便利、在地體驗、行程豐富度，甚至只是乾淨與細節，都是對業者最真實的警訊。

盛治仁直言，寫這篇文章不是要做情緒勒索，也不是替產業的不當行為辯護。而是認為產業必須更嚴格自省，具體做到：

• 價格透明：清楚標示房型、坪數、是否含早餐、是否含稅/服務費、取消規則與加人加床費用。

• 旺季定價的可解釋性：旺季可以貴，但要讓人看得懂「貴在哪裡」。

• 品質一致性：硬體老舊、服務斷層、清潔不到位、早餐品質落差，會直接摧毀價值感。

• 在地體驗：旅宿不只是睡覺，若能把文化、餐飲、導覽、活動做出深度，才撐得起價格。

盛治仁直言，把少數個案無限放大，或以偏差資訊報導新聞並貼上「國旅就是爛、就是貴」的標籤，不僅不公允，更會造成自我實現的預言。產業缺乏支持與信任，就更難升級、甚至更難生存，但同樣地，台灣國旅品質也不會因為「大家不再批評」而自然提升。國旅真正需要的是基於事實的評論空間和具體可驗證的改善，不應讓「體感通膨」與「錯誤歸因」扼殺台灣觀光，觀光業者也應用更透明、更扎實的產品，回應消費者最真實的期待：

• 政府要規範並嚴格取締哄抬、欺騙與不實標示，建立更有效的檢舉與裁罰機制。

• 業者要自覺自律，把透明與一致性當成底線，把價值感當成競爭力。

• 媒體要把比較條件寫清楚，不要用錯誤表格扭曲市場認知。

• 消費者也可以更精準地監督「特定不當行為」，而不是把所有從業者一竿子打翻。

撰稿：吳怡萱






