國旅房價平均降6元？ 網紅酸：再貼4元買茶葉蛋

觀光署指出，國旅的房價有在降。（圖／東森新聞）





觀光署發布了「台灣旅遊狀況調查報告」，指出這2年房價呈現下滑趨勢。不過卻被網紅Cheap大酸，平均房價少了6元，要趕快去訂房，省下來的錢，再貼4元就可以買茶葉蛋了。他認為官員「搞錯方向」，國旅最大對手不是「去年的國旅」，而是「出國旅遊」，也呼籲能夠恢復一次性備品。

阿里山是台灣知名的旅遊景點，但阿里山賓館，最便宜的雙人房平日15000元，超高住宿費，就讓許多人感嘆，國旅真的太貴了。而交通部觀光署，19日公布來台旅客消費及動向調查報告，民眾最在意的房價，其實有降價，但卻被網紅Cheap大酸。

廣告 廣告

Cheap在貼文裡面說，根據統計，國旅房價已經沒有再瘋漲，平均下來少了6元，「這6元真的降得我措手不及，我得趕快去訂房，省下來的錢，再貼4元就可以買茶葉蛋了」，用誇張反諷的方式，指出這樣的降幅，大家真的無感。

他認為觀光署官員搞錯方向，現在國旅最大的對手，不是去年的國旅，而是出國旅遊，根本無法與日韓、東南亞國家競爭。同時他也呼籲恢復一次性備品，讓民眾能有良好的旅遊體驗。當官員還在為這6元沾沾自喜，民眾花同樣的錢，卻能在國外住更好的飯店，再度掀起國旅競爭力，與政策方向的討論熱潮。

更多東森新聞報導

國旅產值衝破5,158億創新高「短時多次」微旅行成主流

熊本觀光直升機2台人失聯！ 觀光署：已聯繫相關單位

台中夯點洗牌！公益路商圈吸引2106萬人 力壓逢甲夜市

