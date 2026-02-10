國旅房價高 盛治仁嘆「橘子比蘋果」 鄉民不買單

台灣國旅市場每況愈下，消費者把主因指向居高不下的旅宿房價。雲品國際董事長盛治仁日前發文，他認為部分報導「拿橘子比蘋果」，把不同房型、坪數、配備攤在一起比，導致價格相差懸殊，讓民眾留下不實印象。

盛治仁說，他憂心當「情緒」疊加在「錯誤比較」上，很容易變成一種對整體產業的錯誤歸因。以最直接的價格來說，應至少控制在同區位、同房型和坪數，以及平日或連假等日期屬性，否則等於「拿橘子比蘋果」。

而出國旅遊會以請假方式拉長天數，享有當地淡季價格，和國旅多集中在周末或連假的旺季相比，「時間維度不對稱」，最後變成國旅暴利的錯位結論。

至於外界質疑旅宿業者拉高房價，盛治仁解釋，多數飯店其實淨利率不高，且受到人力、土地、原物料等多重成本影響，「這不代表現有價格一定合理，關鍵在於消費者覺得值不值得」。

他以墾丁為例，少數不肖業者拉抬價格，負面觀感持續被民眾放大，導致商圈崩盤，傷害了大多數安分守己的觀光從業人員及其背後家庭。

盛的發文引起討論，PTT上多數鄉民直言「說得沒錯，國旅和國外相比，不值得那個價」、「花一樣的錢，待在台灣玩確實怪怪的」、「上班族不會請特休走國旅」、「體感就是真的貴」、「沒備品就輸了」。

