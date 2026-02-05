國旅新下限？訂雙人房「只能睡1張床」想睡另1張要加錢…台中飯店告示遭炎上

一名網友入住台中某雙人房時，竟被告知不能動用另一張床。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

隨著農曆新年即將到來，不少民眾都已安排連假旅遊行程，也希望能在這趟旅程中住到舒服乾淨且收費合理飯店。不料，一名網友卻透露，他日前入住台中某飯店時，雖然訂的是雙人房，但入住後卻被告知只能使用房內其中1張雙人床，若還想再房內的另1張床則需額外付費，消息曝光後也讓大批網友炸鍋：「國旅就繼續秀下限沒關係。」

一名網友日前在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」中PO出一張照片，只見這天他入住台中飯店雙人房，然而開門進房後就看見房內其中1張床上放了1張白紙黑字的告示寫道：「親愛的貴賓您好，由於您預訂的房型為雙人房，故僅提供一張雙人床使用」，甚至提醒房客若需使用另一張床，則需洽詢櫃檯並額外付費，也讓原PO傻眼詢問眾人：「有遇過這樣的情形嗎？」

一名網友被告知若使用房內另一張床則需額外付費。圖／翻攝自FB／好想住飯店 好康.踩雷不藏私

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都痛批飯店的做法相當離譜，同時質疑飯店可能不會在原PO退房後清理該床單，恐有衛生疑慮：「這間住過一次，不會有住第二次的意願」、「請他把床移走，用不到的床，佔據我放東西的空間了」、「意思也就是這張床在你退房後不會換床單，這作法對於下一組客人來說也是很扯」、「我會請服務人員把多的床搬走！因為我訂的是單床雙人房，不是雙床房，要機車大家一起來」、「台灣有台灣的玩法，我就看國旅什麼時候玩死自己！」

也有網友推測，可能是飯店在線上訂房平台超賣雙人房，才會為客人安排至家庭房，但有任何改動都理應需在房客入住前清楚說明：「這飯店太不大氣了，沒有雙人房型就不要接，接了還在放這張紙」、「因為超賣然後升等，因為房務人員不足，所以才會這樣，但是其實沒有意義」、「真不會做生意，自己沒房型還賣，應該要跟顧客說打卡5星評價，幫您升級4人房」、「如果事先白紙黑字講清楚，双方都同意，那就沒問題！如事前沒講，到現場才發現，那就有爭議了，這不是價錢問題，而是誠信問題。」

不過，飯店做法遭炎上後，業者至今仍未對外回應。另外，民眾若在外訂房住宿發生糾紛，應保留與旅宿業者的訂房等交易資訊及業者的宣稱或廣告資料，只要發現入住環境與業者的宣稱或廣告不符時，就立即拍照或錄影現況，通知業者確認，並保留與業者間的溝通或協商紀錄，透過行政院消費者保護會網站提起消費爭議申訴，也可撥打「1950」全國消費者服務專線，向各縣市政府觀光局或消保官申訴。



