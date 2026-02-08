國旅春節訂房率出爐！全台平均僅43% 「這三縣市」最熱逼近6成

國旅春節住房率出爐，嘉義市靠著「潮選店」咖啡文化和夜市文化拿下第一，但全台平均僅43%，圖為嘉義市文化夜市。（嘉義市政府提供）

農曆春節除了家家戶戶過年，許多人也會規劃出遊行程，不過，根據交通部觀光署公布最新各縣市訂房率，假期前8日（2月14日至21日），訂房率最高前3名依序是嘉義市、台中市和雲林縣，訂房率都接近6成，不過，各縣市平均訂房率僅43.03%，反映出國旅信心仍面臨挑戰。

根據觀光署截至1月31日統計，農曆春節前8日（2月14日至21日），各縣市平均訂房率為43.03%，進一步分析發現，各縣市較高的訂房率幾乎集中在初一至初三。

廣告 廣告

如果以縣市排名來看，觀光署指出，平均訂房率最高前3名，依序是嘉義市59.08%、台中市57.99%、雲林縣57.04%。訂房率超過總平均的縣市，除了嘉義市、台中市和雲林縣之外，還包括新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等7個縣市。

觀光署提到，除了各縣市年貨大街、廟宇走春、溫泉泡湯、賞花燈會、親子休閒與主題樂園等，例如嘉義市有「潮選店」咖啡文化、夜市美食；台中市有中台灣溫泉與櫻花季；雲林有北港朝天宮進香等盛事，都是吸引遊客留宿的主因。

不過，觀光署也強調，目前的數據是根據各旅宿業者於連假兩週前填報的資料進行統計，由於當前國人旅遊習慣多傾向在出發前夕才最終拍板行程，因此目前的訂房率僅供參考。觀光署預期，隨著連假臨近，旅宿業者仍持續接受預訂，最終的實際住房率將會高於目前的統計數值。

更多鏡週刊報導

新北大道淹沒變河道！天橋施工不慎挖斷水管釀禍 警方緊急封路交管

涉侵占善款531萬遭起訴3天 毛孩天堂負責人陳屍租屋處

墾丁被爆「梅花鹿墳場」！500公尺20具遺骸 公鹿遭尼龍網「凌遲等死」殘忍畫面曝