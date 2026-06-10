國旅暑假檔尷尬了 濟州島「海景3人房」一晚615台幣 部落客傻眼
不少台灣人去韓國旅遊時首選釜山，認為釜山的CP值比首爾還要高，不過有旅居南韓的部落客分享，濟州島的風景比釜山更漂亮，雖然餐廳價格可能會稍微貴一點，但當地住宿卻便宜很多，如他最近去旅遊，住一間「海景3人房」每晚只要新台幣615元，讓網友驚呼「超便宜！」
旅韓部落客「不奇而遇Steven & Sia」昨（9）日在臉書粉絲團表示，跟家人一起到濟州島玩，在西歸浦市找到一間很實惠的住宿，一間3人房面積約有4坪，設備雖然不到非常新，但都保持得很乾淨，浴室有乾溼分離、免治馬桶，床旁邊有一整片落地窗，加上樓層夠高的關係，還能隱約看到一點海景。
部落客指出，雖然該房間的室內可使用空間較大，但一個晚上的價錢也只要新台幣615元而已，若有心還能在濟州島找到更便宜的住宿，價格上絕對不會成為旅遊的負擔，走一趟濟州島比在台灣國旅還要便宜多了。
部落客透露，若能夠接受自駕遊，濟州的海岸公路風景更是一絕，一邊有蔚藍的大海，一邊則是韓國最高的漢拿山，會有一種「彷彿置身夏威夷」的錯覺，推薦準備去韓國玩的台灣人，不要在一股腦往釜山衝，「濟州真的比大家想像中更值得來」。
網友也說「濟州島住宿真的超便宜，贏過日本住宿的cp值」、「想知道適不適合自駕」、「去韓國5次都跟團，希望有一篇自由行的攻略文」、「濟州島物價蠻低的，推薦大家去玩玩看」、「上次去濟州島實現鮑魚自由，太爽了」。
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