國旅最愛去哪裡？2025最新調查出爐「這地區」奪冠
〔記者邱巧貞／台北報導〕國內旅遊最愛去哪裡？LINE旅遊今日公布「2025國旅大調查」最新結果，顯示台灣民眾在旅遊選擇上更重視短天數、便利性與熟悉感，其中「花東地區」以遼闊自然景觀與放鬆節奏奪下最想前往國旅目的地冠軍，其後依序為宜蘭、台南，第四、第五名則為澎湖與高雄。
LINE旅遊指出，本次調查樣本以女性居多(62%)，年齡集中於35至44歲(32%)與45至54歲(24%)，居住地以北部為主(53%)。
從旅遊頻率來看，有51%的用戶一年僅安排1至2次國內旅行，28%會進行3至5次，另有11%過去一年未進行國旅，顯示國旅並非高頻行程，而是多數人用來在忙碌生活中短暫喘息的輕旅行選項。
在最吸引人的國旅城市排名中，花東與宜蘭因自然風光與慢活步調深受青睞，台南則憑藉深厚文化底蘊與美食魅力佔有一席之地，澎湖與高雄則分別以海島風情與港都漫遊提供多元旅遊氛圍。
至於選擇國旅的主要原因，「可安排短天數、不用請假」佔比最高(20%)，其次為交通便利、可快速抵達(16%)與語言溝通無障礙(15%)，飲食習慣相近、免簽證或護照及旅遊資訊取得容易等因素，也凸顯國旅的低門檻與低壓力特性。
整體而言，國旅的核心吸引力在於能快速成行、準備簡單、立即放鬆，符合現代生活節奏。為進一步活絡地方觀光，交通部觀光署也規劃於明年度推出多項旅遊補助方案，符合資格者每人最高可領2,000元，LINE旅遊則將持續整合住宿比價、票券與交通服務，協助民眾一站式完成國旅規劃，讓短天數旅行依然能輕鬆又有感。
更多自由時報報導
「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端
中國「曼哈頓計畫」成功打造EUV原型機 大幅縮短半導體技術差距
Costco明年將迎來7大變革 會員驗證、新開分店、結帳流程搶先看
台積電砸1650億美元還不夠？外媒看川普關稅下的台灣
其他人也在看
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 34
幼兒園員工旅遊反應佳！續帶畢業旅行「澳門4天3夜」 團費2.5萬元行程曝
畢業旅行是學生們一生僅有幾次與同學間珍貴回憶，不過日前一名家長在社群分享，家中孩子幼稚園畢業旅行「等級都提升了」，她分享不僅國內、外各1次，其中國外還是親子一同前往澳門，而1人要價2萬逾元，行程引發關注。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 3
花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村 試營運
花蓮縣富源國家森林遊樂園區去年受天災影響，造成步道設施受損，蝴蝶谷溫泉渡假村也因面臨觀光寒冬在今年初宣布熄燈，讓不少民眾感到可惜。林業及自然保育署花蓮分署表示，渡假村設施經委外標租已恢復營運，步道仍在整修，後續會視工程進度評估開放時程。此外，宜蘭縣大同鄉知名芃芃野溪溫泉16日晚間被怪手挖毀，讓現場遊客相當錯愕。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
梅花湖大減8萬人次 宜蘭擬搬「情人節」救老牌觀光景點
宜蘭縣冬山鄉兩大指標景區生態綠舟與梅花湖，近年遊客人次明顯下滑，統計顯示，生態綠舟比較前年減少近1萬6千人；梅花湖則大幅減少近8萬人。為扭轉頹勢，縣府提出多元振興策略，除升級硬體、活化水域遊憩，也評估將「情人節」移師梅花湖舉辦，帶動人潮回流。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
全球25大最佳旅遊目的地 台灣1城市上榜！彭博讚：美食之都
外媒《彭博社》（Bloomberg）彙整各方旅遊新聞、專家意見等，列出「2026年全球25大最佳旅遊目的地」名單。在25個推薦的旅遊景點中，台灣整體在全球的美食話題上有熱度，但上榜地點僅有台北市，彭博認為，台北兼具傳統風情與現代化景致，可謂多元文化交匯；但不建議颱風季節時來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
便宜機票限時搶購！長榮、華航「同時祭優惠」下殺73折
[Newtalk新聞] 2026年即將到來，不少朋友們已經開始安排明年的旅行計畫，中華航空和長榮航空公司也在年底推出限時優惠。即日起到明(18)日為止，至中華航空官方網站訂購機票，即可享有全航線88折優惠；即日起到明年1月5日前，只要在長榮航空官網訂購機票，則可享有最低73折優惠，往返桃園和香港最低只要3123元起。 中華航空公司66週年慶推出「華航飛行樂園」活動，只要在18日晚間23時59分前到中華航空官方網站訂購2026年1月1日至2026年10月31日間出發的機票，即可享有全航線機票88折起優惠；旅客購票後還可憑購票證明到華航官網的「願望投遞所」登記，抽商務機票和機票折抵金等大獎。 長榮航空則推出「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」活動，旅客只要在1月5日晚間23時59分前，透過長榮航空官網或EVA AIR APP購買由台灣出發的「指定航線」機票，即可享有最低73折優惠，往返桃園和香港最低只要3123元；往返桃園和米蘭下殺最低26099元；往返桃園和宿霧也只要4278元。 此外，因應旺季旅遊需求，長榮航空公布將增加熱門航線航班，即日起往返桃園和神戶的航班將由每週2班增加為每週3班；新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 1
巨鼠登機「伴飛10小時」客全嚇壞 荷蘭航空緊急停飛！250人受困滯留
若你搭上的飛機上突然冒出一隻大老鼠，應該會嚇壞所有人。荷蘭航空一架空中巴士A330飛機，12月10日從阿姆斯特丹起飛前往荷屬阿魯巴島的班機上，機內本該是乘客度假的快樂氣氛，卻因為一隻巨大老鼠全程伴飛，讓機上250名乘客超級崩潰，幾乎無法享受旅程。抵達目的地後，航空公司也立刻停飛進行清消。太報 ・ 1 天前 ・ 1
不只陽明山 台北小出走6大路線提案！神隱少女隧道、茶園曙光步道、關西仙草花海超好拍
當假日不想再人擠人的陽明山，其實只要把地圖往外推一點點，台北周邊就藏著許多剛剛好的「小出走」風景。從宛如《神隱少女》場景的秘境隧道、晨光灑落的茶園步道，到一走進就快門停不下來的浪漫紫色仙草花海，不必長途跋涉，也能收穫滿滿療癒感。本篇精選 台北小出走 6 大路線提案，結合森林健行、山城老街、藝術展覽與季節限定花海，讓你用半天到一天的時間，輕鬆換個風景、換個心情。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 2
《超級冰冰Show》上週六收視冠軍 白冰冰率班底苗栗一日遊慶功兼錄影 麻將休兵.純享受泡湯
長輿影 視 提供臺灣時報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
長榮航精選航線限時73折 香港來回3123元起
[NOWnews今日新聞]「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動正式開跑，自今（16）日00:00起至2026年1月5日23:59止，旅客於長榮航空官網或EVAAIRAPP購買從台灣地區出發指定航...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
挑戰岩谷秘境！大崗山一日探險家
高雄畫刊,崗山,一日遊,探險家, 步道,爬山,溫泉,田寮 到田寮一日探險旅程，就從綠意盎然的山林與奇岩洞穴開始。從峽谷走到岩洞，再到「離月球最近的飯店」泡湯嚐美食，展現田寮既野性又溫柔的迷人樣貌。景點+ ・ 1 天前 ・ 3
台南官田遊客中心：綠建築、梅花鹿、多感官體驗
西拉雅國家風景區官田遊客中心，這座以綠建築為核心，佔地約11公頃的遊客中心，不僅是提供遊客旅遊資訊的樞紐，更是承載著西拉雅族群歷史記憶、文化意涵與對未來美好祝福的空間載體。其建築設計將人與自然、過去與現在、地方特色與遊憩體驗融為一體，為到訪者帶來一場感官與心靈的雙重饗宴。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
台灣虎航直飛日本岡山 戶外體驗成熱搜旅遊選擇
日本岡山以「晴天之國」聞名，不僅擁有歷史名城與自然景觀，更是戶外活動愛好者的理想目的地。隨著春夏旅遊旺季將至，台灣虎航提供台北、與高雄直飛岡山航線，吸引越來越多旅客將這座城市納入年度旅遊清單。七逗旅遊網 ・ 1 天前 ・ 1
釜山一日遊攻略！BT21陪你玩南浦影島白淺灘文化村 購物逛街看海文青小旅行
釜山,影島,南浦洞,龍頭山,大邱,影島,白淺村,攻略,一日遊,樂天百貨,墨刻圖書,旅遊書 如果你是第一次走進釜山，卻又不想把行程排得太滿，那麼以「南浦洞＋影島」為主軸的一日遊，會是一條剛剛好的路線。這裡同時擁有市中心的熱鬧街區、歷史悠久的地標公園、面向大海的文化聚落，以及讓人可以慢下腳步、靜靜看海的散步路線。從上午一路走到傍晚，既能感受釜山的城市節奏，也能體會它貼近海洋的一面。這趟旅程不需要舟車勞頓，只要搭地鐵、公車，就能輕鬆串起景點，是非常適合自由行旅客安排的一日小旅行。景點+ ・ 1 天前 ・ 2
元旦追日首選阿里山 祝山觀日、雲海夕照一次收藏
從日落到日出一次看，嘉縣熱推阿里山元旦迎新年遊程，圖為祝山日出。(圖／阿里山賓館提供) （觀傳媒雲嘉南新聞 […]觀傳媒 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
花蓮富源森林遊樂區趕工修復 蝴蝶谷委外試營運
（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮富源國家森林遊樂區因0403強震及颱風受損，導致遊客銳減，原委外旅宿業者撤出後，經逾半年等待有新的業者承接，蝴蝶谷重新開放，目前委外由得標飯店業者試營運。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
新北「山海湯」 泡好泡滿可抽獎
暖冬登場，新北觀旅局首次與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處合作，推出「二○二五新北感溫祭」感溫護照集章活動，攜...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
第十八屆全國副議長聯誼會 議長張峻接待 各縣市副議長體驗花蓮觀光
今日由張峻議長擔任東道主，盛大迎接全國各縣市副議長蒞臨花蓮參加第十八屆全國副議長聯誼會，第一天行程安排一系列精彩而具地方特色的觀光與文化體驗，展現花蓮山海與人文融合的獨特魅力，同時也期待各界副議長回去後持續推動與推薦花蓮旅遊發展。十六日早上由張峻議長在花蓮市區集合貴賓團隊後，前往壽豐鄉進行今日的重要參訪行程。第一站來到位於理想大地渡假區STARBUCKSHualienPromiselandShop星巴克花蓮理想門市，這家結合自然湖景、落羽松與童話風建築的特色咖啡門市，不僅是花東縱谷最新興的熱門打卡景點，更為花蓮南區的休閒旅遊注入新亮點。貴賓們漫步於湖畔木棧道、欣賞壯闊山水，在清新空氣中品味當地特色咖啡，感受花蓮慢活旅遊的魅力。接著行程前往花蓮中區著名景點花蓮觀光糖廠，此景 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
花蓮富源國家森林遊樂區重啟 年底有望開放步道
花蓮縣富源國家森林遊樂園區因去年受強震、風災等影響，不僅造成園區步道設施受損，園內的蝴蝶谷溫泉渡假村也因此面臨觀光寒冬，今年初宣布熄燈，讓不少民眾感到可惜。林業及自然保育署花蓮分署表示，渡假村設施現經委外標租現已恢復營運，步道部分仍在整修，會視工程進度評估開放時程。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
冬季賞雲海首選合歡山
記者張瑞惠／南投報導 合歡山森林遊樂區位處雲霧盛行帶，大甲溪與立霧溪兩股上升氣流交會…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話