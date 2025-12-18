國旅最愛去哪裡？2025最新調查出爐「這地區」奪冠

〔記者邱巧貞／台北報導〕國內旅遊最愛去哪裡？LINE旅遊今日公布「2025國旅大調查」最新結果，顯示台灣民眾在旅遊選擇上更重視短天數、便利性與熟悉感，其中「花東地區」以遼闊自然景觀與放鬆節奏奪下最想前往國旅目的地冠軍，其後依序為宜蘭、台南，第四、第五名則為澎湖與高雄。

LINE旅遊指出，本次調查樣本以女性居多(62%)，年齡集中於35至44歲(32%)與45至54歲(24%)，居住地以北部為主(53%)。

廣告 廣告

從旅遊頻率來看，有51%的用戶一年僅安排1至2次國內旅行，28%會進行3至5次，另有11%過去一年未進行國旅，顯示國旅並非高頻行程，而是多數人用來在忙碌生活中短暫喘息的輕旅行選項。

在最吸引人的國旅城市排名中，花東與宜蘭因自然風光與慢活步調深受青睞，台南則憑藉深厚文化底蘊與美食魅力佔有一席之地，澎湖與高雄則分別以海島風情與港都漫遊提供多元旅遊氛圍。

至於選擇國旅的主要原因，「可安排短天數、不用請假」佔比最高(20%)，其次為交通便利、可快速抵達(16%)與語言溝通無障礙(15%)，飲食習慣相近、免簽證或護照及旅遊資訊取得容易等因素，也凸顯國旅的低門檻與低壓力特性。

整體而言，國旅的核心吸引力在於能快速成行、準備簡單、立即放鬆，符合現代生活節奏。為進一步活絡地方觀光，交通部觀光署也規劃於明年度推出多項旅遊補助方案，符合資格者每人最高可領2,000元，LINE旅遊則將持續整合住宿比價、票券與交通服務，協助民眾一站式完成國旅規劃，讓短天數旅行依然能輕鬆又有感。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端

中國「曼哈頓計畫」成功打造EUV原型機 大幅縮短半導體技術差距

Costco明年將迎來7大變革 會員驗證、新開分店、結帳流程搶先看

台積電砸1650億美元還不夠？外媒看川普關稅下的台灣

