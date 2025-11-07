國旅有救了？賴清德宣布組「觀光國家隊」：人民有錢、有閒就會想旅遊

2025 ITF台北國際旅展今（7）日於南港展覽館盛大開幕，總統賴清德出席致詞時宣布，政府將組成「觀光國家隊」，整合行政院、交通部、觀光署與產業界能量，推動台灣觀光轉型升級，朝「2030年觀光產值突破兆元」目標邁進。他強調，觀光是台灣未來重要的經濟支柱，政府將以「觀光立國」為核心戰略，打造具有全球競爭力的無煙囪產業。

賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8,378億元，顯示台灣觀光動能強勁。政府將成立專責研究與推動單位，從「人才培育」、「產品開發」、「產業結構整合」三大面向全面提升競爭力。他強調，「推廣觀光，總統不能置身事外」，未來將由中央統籌、結合地方政府與業界資源，打造跨部會合作的觀光國家隊，形塑具全球辨識度的國家級觀光品牌。

世界三大旅展之一，ITF如何展現台灣觀光新能量？

ITF台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭指出，ITF與柏林ITB、倫敦WTM並列為全球三大旅展之一，是亞太地區最重要的旅遊交流平台。今年展會規模再創新高，集結123個國家與城市、共1,600個攤位。

葉菊蘭表示，2024年台灣出境旅遊達1,685萬人次、國旅2.2億旅次，整體旅遊支出突破1.4兆元，展現強勁觀光實力。本屆更集結部落、客庄、文化、生態等主題遊程，並有航空公司、郵輪、飯店與旅行社等多元業者參與，讓台灣觀光能量全面躍升。

台灣觀光轉型中，旅展如何體現「美學與深度」？

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年旅展是一場「觀光產業轉型運動」。各大航空與旅行社攤位設計更具美學與品牌感，國旅產品不再只是「住一晚」，而是深入地方、結合文化與歷史的高品質體驗。

簡余晏感謝政府萬元補助政策帶動旅遊創新方案，從山林療癒到溫泉美食，展現多樣魅力。同時也強調，台灣作為南島語族最北端的發源地，擁有世界獨一無二的文化脈絡，「希望每位旅人都能在旅展中找到屬於自己的人生旅程。」

交通部長陳世凱表示，感謝產官學界共同投入，推動台灣旅遊市場持續暢旺，觀光已成為民眾日常生活的一部分。在經濟穩健成長下，觀光產值已達8,000多億元。未來交通部將與業界攜手，朝總統設定的「觀光產值破兆元」目標邁進。他也鼓勵民眾把握旅展機會，找到最適合的旅遊行程，「旅遊消費既是休閒，更是對台灣產業的支持」。

國旅消費潛力驚人，哪些因素正推動成長？

觀光協會統計顯示，台灣民眾每年觀光總支出超過1.4兆元，其中約9,000億元流向海外，國內旅遊約5,000億元。賴清德指出，國旅仍具龐大成長空間，並具備三大利多：

1、連假增加：今年共有9個連續假期、共33天，旅遊時間更充裕。

2、可支配所得提升：政府推動減稅與社會投資，如「0到6歲國家一起養」、高中職免學費、私校補助3.5萬元及長照3.0政策，減輕家庭負擔。

3、人力補充計畫：勞動部研議開放外籍中階技術工投入旅宿業，緩解人力短缺。

賴清德舉例，單身租屋族年收62萬元以下、四口之家164萬元以下皆免稅，「人民有錢、有時間，自然就會想旅遊」，國旅市場可望持續擴大。

賴清德坦言，若國內旅遊品質未明顯提升、價格又接近國外，民眾仍可能選擇出國。他以去年赴日旅遊達600萬人次為例，指出日本吸引力來自交通便利與票價優惠，「台灣國旅要以國際競爭為標準，全面提升體驗與服務」。

打造在地亮點，如何讓地方觀光成長為國際品牌？

賴清德要求交通部與觀光署協助地方政府，提升觀光活動品質與影響力。例如台南國際蘭花展、南投國際茶博覽會、新北平溪天燈節等，未來將整合為具季節特色的觀光品牌，帶動非連假旅遊熱潮。他也提出，大鵬灣可比照峇里島定位、墾丁與南灣可朝夏威夷模式發展，讓各地都有明確故事與品牌形象，推升台灣整體觀光價值鏈。

本屆ITF旅展規模再創新高，集結來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123國與城市、1,600個攤位，堪稱亞太地區最大旅遊交流平台之一。賴清德也鼓勵民眾踴躍參觀，「買到就是賺到」，無論國內或國外行程皆可趁此機會規劃。他祝福展會成果豐碩，「讓每個參展單位都能滿載而歸」。

賴清德強調，觀光橫跨交通、旅館、旅行社等多領域，是高度整合的產業。政府將以「產官合作、區域串聯、國際接軌」三路並進策略推動發展，讓觀光成為驅動內需、吸引外資與促進地方繁榮的重要引擎。「以觀光立國、以觀光會友，讓世界看見台灣」，賴清德說，觀光不僅是產業，更是文化外交與國家形象的重要推手。

【2025 ITF台北國際旅展資訊】 日期：11月7日至10日 地點：南港展覽館一館1、4樓 主題：國內外旅遊、航空郵輪、飯店餐飲與文化體驗

