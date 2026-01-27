國旅沒救了？觀光逆差破7千億！他怒批官員

▲國人爭相出國，國內旅遊市場一落千丈。（圖／翻攝行政院發言人臉書）

[NOWnews今日新聞] 寒假到來，機場擠滿出國人潮，國人競相到國外旅遊，國內旅遊市場堪憂。交通部觀光署公布114年旅客出入境統計，去年高達1894萬餘人次出國，外國旅客來台則僅857萬餘人次，觀光產值逆差7千億元。國民黨立委洪孟楷痛批，台灣觀光宛如在急診室插管搶救，政府還要粉飾太平到什麼時候？

洪孟楷說，2025年台灣觀光逆差首次突破千萬人次，金額高達7千億元，但這樣的「紀錄」，沒有人想要。他表示，去年十月在立法院質詢時，已提醒觀光署新任署長，觀光報告全篇粉飾太平，讓不知情的民眾誤以為台灣觀光大順差；當時逆差已接近9百萬人次，沒想到今年真的突破千萬，證明粉飾太平的政策無法挽救正陷困境的台灣觀光產業。

洪孟楷不滿觀光署，一方面強調國人出境有利於國籍航空、旅遊、保險與零售產業，彷彿出國越多越好；但另一方面，觀光署過去自行訂定的入境人次恢復門檻卻屢次跳票或下修，造成入境觀光難以突破千萬人次，逆差持續擴大。他質疑，對於逆差擴張，應由誰負責。

針對國內旅遊政策，洪孟楷同樣提出批評。他指出，官方宣稱2025年全年國旅達2.22億旅次、產值5,185 億元，表面數字亮眼，但實際上統計方式存在問題。觀光署以「旅次」作為統計基礎，只要民眾出門一次就計入旅次，包括跨縣市開會、返鄉探親等活動，且將餐飲、交通及一般消費全面計入觀光產值，這種做法將民眾日常生活支出包裝成政績，難以反映真實觀光榮景。

洪孟楷指出，疫情結束後，亞洲各國積極搶占觀光市場，因為觀光產業能帶動飯店、住宿、餐飲、運輸等廣大民生行業，讓更多人受益，而非如高科技產業集中於少數企業。他質疑，當泰國、韓國早已回到疫前入境水準，台灣何時才能被動轉為主動，真正吸引外國觀光客的方法又是什麼？

