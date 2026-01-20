國旅為何越來越沒人去？苦苓PO長文直言：根本沒人想用心留住客人

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

春節連假將至，許多人會在國內與國外旅行之間作抉擇，而國旅價格不斷上漲也成為討論焦點。作家苦苓今（20）日在社交平台上發發文分享國旅一落千丈原因，他直呼：「原因其實很簡單，就是根本沒有有人想用心留住客人。」貼文曝光後，引發網友熱議。

苦苓以「國旅一落千丈之根本原因」為題發文，指出他認為國旅一落千丈原因就是「根本沒有有人想用心留住客人」，苦苓提到，部分景點僅打造單一打卡亮點，「還有什麼能夠消費的呢？又怎麼可能再來下一次呢？當然完蛋。」他接著舉例，像是溪頭妖怪村，雖曾以新奇主題吸引人潮，但店家商品缺乏創意、互動體驗不足，難以讓旅客留下深刻印象，熱潮也隨之消退。

此外，苦苓強調，「如果你靠著陸客『興旺』起來，只顧著敲這些一次性客人的竹槓，連帶著本地遊客也受害」，大家口耳相傳後，自然就不會有遊客想來。不過，他也建議，若能結合步道、街區漫遊、在地活動、手作體驗與文化導覽，「遊客逗留的時間才會拉長，才會留下深刻的印象、美好的回憶，不但自己可能能再來，還會推薦給其他更多朋友」。

以日本旅遊經驗為例，苦苓指出宇奈月溫泉透過邀請多位知名雕塑家在小鎮各角落設置作品，並設計「尋寶單」與旅客互動，成功讓小鎮轉型成值得專程造訪的景點。而《鬼太郎》作者水木茂的故鄉「境港市」，當地從車站商店街到紀念館，沿途設置大量妖怪系列設施，甚至將米子機場更名為「米子鬼太郎機場」，讓遊客到達當地後，就能夠悠閑的享受這個明明是人所創造出來的妖怪世界。

苦苓坦言，當地方政府、產業與商家都願意投入心力，共同打造完整的旅遊體驗，自然能吸引遊客一來再來。反觀國內則是讓人忍不住反問：「為什麼台灣都沒有這樣的地方？」苦苓最後也直言：「所以國旅沒落了呀，就這樣。」

