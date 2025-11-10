國旅熱議「墾丁不輸沖繩」 Cheap分析：重點不是價格

日本沖繩吸引台灣不少觀光客。（示意圖:shutterstock/達志）

賴清德總統呼籲推動國旅，再度引起網友熱議墾丁旅遊。當地業者強調應重視價值，而非單純比較價格，和日本沖繩相比，至少墾丁具交通成本優勢。網紅Cheap質疑，誰去沖繩只玩2天？多玩幾天不就回本了，重點是出國的感覺，錢花得值不值，而且不輸沖繩表示沒贏，那去墾丁幹嘛？

「墾丁不輸沖繩？」Cheap發文提到，一名網友說去墾丁住一晚9000元的飯店，雖然比沖繩貴，但如果算上機票，還是墾丁CP值高。根據墾丁國家公園管理處統計，今年比去年多8萬名旅客，顯示前往當地旅遊的人變多了。

廣告 廣告

Cheap直呼，9000比5000叫稍高？數學跟體育老師學的？貴了整整80%叫稍高？多玩幾天不就回本了，誰去沖繩會只玩2天？

Cheap指出，同等級飯店比人家貴8成，好意思講？且重點不是哪裡便宜，而是錢花得值不值。沖繩的5000元是什麼？有乾淨沙灘、海景，以及人行道寬敞的國際通，玩一個月都可以，光世界遺產就兩個，重點是出國感覺。

Cheap質疑，墾丁的9000是什麼？陽傘陣毫無特色、跟全台老街長一樣的墾丁老街、國產標線人行道，以及昂貴物價。別忘了，9000元的房間，連牙膏、牙刷都要自己帶，「對啦，不輸沖繩表示沒贏，那我去墾丁幹嘛」。

網友紛紛留言，「其實很好，這幾年去沖繩玩的人真的太多」、「你會發現吹捧墾丁好棒棒的人在選擇時，還是往沖繩跑」、「去墾丁兩天假，會有一天時間花在通勤」、「國旅剩機票可以省」。

更多中時新聞網報導

NBA》浪費22分領先 雷霆遭拓荒者逆轉

阿妹揪A-Lin玖壹壹台東跨年

天冷好泡湯 溫泉券旅展必搶