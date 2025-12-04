國旅生日優惠補助擬明年上路 每月抽千人領1200元住宿金

交通部觀光署11月曾提出，將從明年起實施5大國旅補助方案，內容包含平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工國旅獎勵，以及Taiwan PASS平日國旅優惠等方案。立委李昆澤今日在立法院交通委員會質詢相關方案，並要求交通部說明細節。

對此，觀光署副署長黃荷婷指出，生日住宿優惠預計從明年1月1日開跑，每個月都將抽出1000名民眾，每人可獲得1200元住宿金；平日住宿優惠則規劃於明年4月1日上路，屆時民眾同樣需事前進行登錄，並以抽籤決定得主。

李昆澤提出，生日住宿優惠方案能否增加補助名額或金額？交通部長陳世凱回應，「幫大家慶生是好事」，會努力看看能否再增加；待預算確定後，也會找地方政府及旅宿業者合作，讓優惠再加碼。

陳世凱進一步表示，5大國旅補助方案預算規模約23億元，若預算案在立法院順利通過，預計明年3月就能開始實施，希望能藉此鼓勵國人多選擇在國內旅遊。

根據觀光署11月公布的規劃，明年起國人若在週一到週四出遊，每人第1晚住宿可補助800元，續住第2晚再加碼1200元；憑遊樂園票根也可享當天和隔天住宿優惠；企業在平日出遊，旅行社組團達一定人數以上可享補助。