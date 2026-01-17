國旅疲軟小琉球也捲入 去年7月因停航登島數近腰斬 全年小幅下滑

小琉球去年暑假前半段受天氣影響，造成旺季不旺。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣小琉球是國旅熱點，由於觀光局尚未結算各據點旅遊人次且未公佈，但島上3個由鄉公所統計的風景區門票數已出爐，去年較2024年略微下滑，尤其6、7月更因陰雨致船班停航而雪崩，不過到了9、10月，在中秋、國慶及教師節連假助攻下，出奇較前年暴增，出現明顯的遞延效應。

小琉球雖然近年觀光迅速發展，但暑假期間易受雨季、颱風等影響，造成船舶停航，若遇風雨大浪就會宣布停航，去年6、7月屏東琉球間海域就因海象不佳約20天停駛，不少已預訂的遊客是從一延再延變成乾脆取消，登島人潮大幅減少，直接相關的風景區入園數也明顯下滑。

廣告

據鄉公所門票統計，去年全年共25.5萬多人，2024年27.8萬人，下滑約8.3%左右，7月更是大減，不到2萬張門票，較2024年7月幾近腰斬，顯見停航對小琉球觀光的影響，當時延期住宿的旅客，10月後開始出現遞延效應，尤其9、10月一連3個連假助攻下大爆發，單月達3萬人入園，較2024年同期增加6000多人。

大鵬灣國家風景區管理處指出，小琉球觀光發展不在衝刺人潮，而是放在負責任旅遊和低碳島以及文化走讀方向，希望讓小琉球的歷史與文化能成為觀光的底蘊，配合得天獨厚的環境及海龜、陸蟹生態，利用新的觀光動能再造與人潮有別的觀光亮點，至於島上重點的沙瑪基露營區現正與處內研商以更貼合地方民意及生態的園區作為未來走向。

