國旅真很慘淡？被酸房價貴爆、演唱會就漲 觀光署揭訂房率：市場機制
國旅房價長期被國人批評價格高昂，觀光署副署長黃勢芳今（6）日受訪時說，價錢的部分是供需問題，目前國內確實住宿房價有一點偏高的狀況，在疫情期間，政府把業者的需求撐住，後來住宿也一直都維持在高檔，根據上周公布的統計，不只供給量成長，連訂房率都高，所以在本身需求量比較高的狀況下撐住價錢，這部分就是市場機制。
黃勢芳今日在行政院會後記者會中表示，目前的方式除了提供平價、多元的選擇，觀光署也有去做動向調查，發現有一些定價比較高的部分，訂房率還是滿高的，所以整體就是提供多元選擇，需要高價的就有高價選擇，需要平價的就有平價的選擇。
黃勢芳提到，國旅目前有推所謂的獎勵措施，除此之外，觀光署針對設施改善有個中程計畫，另外也鼓勵企業留在國內旅遊，對企業的獎勵目前也在研議，「商務兼旅遊」會是明年研議的重點，也會透過貿協鼓勵台商回台灣旅遊。
黃勢芳提到，目前有些報導提到在演唱會時，可能會有房價提高的現象，他認為這應是全球一致，因為瞬間大量的供給不足而產生，但只要價格不超過核定的房價，業者在合法的範圍內，如果可以有機會爭取更高的利潤，公部門也沒有權力去強制要求。
