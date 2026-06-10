國旅補助五大優惠估最快9月上路 觀光署：8月先抽生日住宿金

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為鼓勵民眾平日國內旅遊，交通部觀光署規畫推出國旅補助五大優惠，包含平日住宿折抵、生日住宿金等。交通部長陳世凱今天（10日）表示，由於國旅補助相關預算尚未審議通過，實施時間點視預算通過時間而定，生日金可先行推動，盡快讓民眾參與抽獎。觀光署長陳玉秀補充，若7月通過相關預算，8月可先抽生日金，9月起補助正式上路。

交通部長陳世凱10日上午在立法院受訪時說，國旅補助是許多民眾期待的政策，目前持續關注預算審議進度，希望預算通過後一個月內就能開始辦理，假設7月預算通過，8月就可以開始推動；8月通過，9月開始實施。（中央社）

交通部長陳世凱今天在立法院交通委員會前接受媒體聯訪時表示，國旅補助是許多民眾期待的政策，原本希望今年1月開始實施，但很可惜目前立法院預算尚未審議通過。目前持續關注預算審議進度，希望預算通過後一個月內開始辦理，假設預算7月通過，8月就可以開始推動；8月通過，9月開始實施。

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陳世凱表示，實施的時間點視預算通過的時間而定，由於暑假是旅遊旺季，會再評估整體狀況，生日金部分可先行推動，盡快讓民眾可以參與抽獎。

交通部觀光署長陳玉秀補充，若預算最快7月通過，就可以先在8月開始旅遊補助相關作業，例如生日金可在8月先抽出，但9月才會開放民眾使用。她表示，全台灣符合資格的民眾都有機會抽到生日金，觀光署需要三個禮拜至一個月時間，讓民眾登記、抽籤，民眾也有時間安排旅遊計畫。

為帶動旅客平日出遊，觀光署規畫五大優惠方案，包括平日住宿折抵最高新台幣2000元、生日住宿金1200元、遊樂園留宿優惠、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠；國際行銷部分，提出國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等四項優惠。相關補助經費規畫在觀光雙輪驅動方案預算中，總預算約34.6億元。