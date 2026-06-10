國旅補助估最快9月上路（1） (圖)

[Newtalk新聞] 小黃運將看過來，政府大方發錢補貼油資了！交通部長陳世凱昨(8)日深夜送上政策大紅包：宣布計程車油價補助每車大加碼9,000元，補助額度從原本的6,000元一口氣提高至1萬 5,000 元！交通部指出，已完成登記的7.2萬名駕駛完全不需要重新申請，新增額度將於6月16日前直接撥入，補助可一路使用到今年底。 國際油價近期頻頻波動，油資成本成了小黃運將的沉重經營壓力。交通部長陳世凱昨日晚間9時，在公路局長林福山及運輸監理司長胡廸琦等人陪同下，深夜快閃計程車服務站，除了親自發送台中的三明治與飲品慰勞開夜車的運將，更當場宣布了這項配合行政院穩定民生的加碼紓困措施。 陳世凱部長強調，計程車不只是大眾交通工具，更是民眾通勤、就醫及夜間返家的生活重要夥伴。政府有責任在產業面臨國際油價衝擊時提供及時雨，未來將滾動式檢討相關措施，全力兼顧產業發展與運將生計。 交通部表示，本次補助細節，總補助額度由6,000元提高至最高1萬 5,000 元，而備受運將好評的「每公升折抵5元」補助方式維持不變，可用期限一路延長今年年底。已完成登記的計程車駕駛，不需重新申請，新增的9,000元額度會自動

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