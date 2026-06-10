國旅補助估最快9月上路（1） (圖)

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國旅補助五大優惠估最快9月上路 觀光署：8月先抽生日住宿金
為鼓勵民眾平日國內旅遊，交通部觀光署規畫推出國旅補助五大優惠，包含平日住宿折抵、生日住宿金等。交通部長陳世凱今天（10日）表示，由於國旅補助相關預算尚未審議通過，實施時間點視預算通過時間而定，生日金可先行推動，盡快讓民眾參與抽獎。觀光署長陳玉秀補充，若7月通過相關預算，8月可先抽生日金，9月起補助正式上路。
劉伊心徵特助月薪4萬5！包辦剪輯當司機、假日外宿都要陪
劉伊心9年前與大24歲的老虎牙子創辦人林志隆結婚，目前擔任該企業執行董事，同時經營美妝品牌，近日開出「家庭教育陪伴特助」職缺，雖然月薪有4萬5，不過工作內容要身兼數職，周末跟連假也要上班，引發網友熱議。
軍公教退休金2年多扣X萬元？重審差額8月入帳全攻略 處分書、選擇書怎麼看？
軍公教年金改革（年改）上路將屆滿8年，近來除軍公教明年是否調薪、調薪法制化等議題引發關注，立法院去年底三讀「停砍公教年金」法案後，約18萬的公教所得替代率須重新計算，如今「溢扣」退休金審定作業進度傳來重大進展，「新版退撫金審定函」已陸續寄發，全國公務人員協會前理事長李來希8日就在臉書貼出銓敘部公文，呼籲退休公教審慎計算個人所得。對此，期關注退休警察權益的「......
唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12 星座水逆、感情、工作一次看
星座專家唐綺陽在6月星座運勢直播中指出，6月整體能量進入「火象主導、節奏加快」的交接期，也正好遇到節氣交接（夏至前後），氣場與環境變動劇烈，使整體局勢更不穩定，也更容易出現突發事件與結構性轉變。這是一段「轉折密集期」，包含工作、關係、人生方向，都可能出現明顯分界。
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
線上換護照資格再放寬！效期未滿1年即可申請 7月新制上路免排隊
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導暑假將至，不少人計劃出國旅遊，為紓解民眾排隊換發護照的壓力，外交部再度推出便民措施。外交部發言人蕭光偉昨（9）日...
大雨一直下！網友推1「雨天神器」掀熱論 1.3萬人點讚喊：我需要
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導近日氣象署發布大雨特報，全台陷入連日暴雨中，如何不成為「落湯雞」讓機車通勤族好煩惱。這時，有網友大力推薦一款「長筒...
台股強勢反彈一天又破功？專家示警「殺手級利空」：這2族群是重災區
台股日前受到國際情勢及市場賣壓衝擊，一度跌至42376點低檔，不過短短兩個交易日內便強勢反彈超過2300點，幾乎收復先前跌幅。對此，財經作家狄驤在臉書發文表示，台股9日雖然有不錯的反彈，但仍有2大利空不容忽視，重災區就是目前最熱門的功率元件與光通訊族群，無論行情如何，都要控制好部位，大不了這一次不賺，但仍要保留賺下一次行情的本金。狄驤表示，隨著台股在周一......
提醒反遭羞辱！不滿被比中指、扔菸蒂 公車司機怒告違停男
台北市1名42歲黃姓司機，8日上午駕駛公車切入停靠區時，赫然發現有部轎車違停擋道，黃男下車詢問路旁男子時，卻遭對方比中指、扔菸蒂及丟垃圾等方式挑釁，黃男不甘平白遭辱，下班後前往警局報案並提告，警方將循線通知男子到案。
濟州島海景3人房一晚615元 部落客驚：比國旅還便宜
旅遊部落客「不奇而遇Steven & Sia」分享濟州旅遊經驗，揭露當地住宿價格遠低於預期，一間海景3人房每晚僅需新台幣615元，讓他驚呼「有些時候，甚至比在台灣國旅還要便宜」。
惠台大禮包奏效！台中告別「兩岸機場沙漠」 7月起直飛兩大城
國民黨主席鄭麗文訪問大陸後，陸方祭出航班等惠台10項大禮包，事隔2個月，台中國際機場7月起將新增兩岸航線，包括成都以及青島。副市長鄭照新強調，航線開通雖涉及中央權責，市府仍持續爭取新航線、創造旅運需求。
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
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運將快刷存摺！交通部深夜送暖：計程車油貼加碼至1.5萬 6/16入帳
[Newtalk新聞] 小黃運將看過來，政府大方發錢補貼油資了！交通部長陳世凱昨(8)日深夜送上政策大紅包：宣布計程車油價補助每車大加碼9,000元，補助額度從原本的6,000元一口氣提高至1萬 5,000 元！交通部指出，已完成登記的7.2萬名駕駛完全不需要重新申請，新增額度將於6月16日前直接撥入，補助可一路使用到今年底。 國際油價近期頻頻波動，油資成本成了小黃運將的沉重經營壓力。交通部長陳世凱昨日晚間9時，在公路局長林福山及運輸監理司長胡廸琦等人陪同下，深夜快閃計程車服務站，除了親自發送台中的三明治與飲品慰勞開夜車的運將，更當場宣布了這項配合行政院穩定民生的加碼紓困措施。 陳世凱部長強調，計程車不只是大眾交通工具，更是民眾通勤、就醫及夜間返家的生活重要夥伴。政府有責任在產業面臨國際油價衝擊時提供及時雨，未來將滾動式檢討相關措施，全力兼顧產業發展與運將生計。 交通部表示，本次補助細節，總補助額度由6,000元提高至最高1萬 5,000 元，而備受運將好評的「每公升折抵5元」補助方式維持不變，可用期限一路延長今年年底。已完成登記的計程車駕駛，不需重新申請，新增的9,000元額度會自動
黃山料舊文揭陳玉珍追愛史 女方：我的感情經歷不是你評論素材
台灣暢銷作家黃山料曾於2019年在臉書發文，公開揭露國民黨立委陳玉珍年輕時追愛的故事，該文章近日遭網友挖出，引發熱議。根據文章內容，陳玉珍20多年前曾為了追求黃山料的叔叔而採取行動，這段往事被黃山料以勵志故事的角度分享在社群平台上。當時陳玉珍也曾在該篇發文底下留言回應。
奇蹟般地重逢！家貓失蹤「五個月」獨自穿越邊境與主人團聚
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 國外近日發生一起關於「走失貓奇蹟般重返主人身邊」的故事，一隻失蹤長達五個月的家 …
竹縣亦捷科際司機出走 下週一起這2條客運路線「被沒收」
公路客運業者亦捷科際整合（股）公司，自3月底起爆發運將「抱團」分波出走後，違規營運問題終於全面崩盤，立委徐欣瑩要求交通部公路局重視後，近日協調決議，亦捷科際手中6條公路客運路線中，［5619］新竹到關西、［5621］新竹到新埔這2條，從下週一（15日）起改由全達遊覽車公司的金牌客運接手，「被沒收」經
胡瓜生日收兩千萬法拉利大禮！小禎：反正以後他的就是我的
由胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會將於9月26、27日重返台北演出，今（9）日舉辦記者會，加入主持陣容的女兒小禎也一同出席。
「Matzka岳父」捲高金素梅涉貪案！北院准了1千萬交保 家屬當庭落淚
無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等弊案，台北地檢署昨（6/8）日提起公訴，對高金求刑12年半。檢方認定高金的「元老級助理」，即金曲獎歌手Matzka的岳父張俊傑，是本案核心角色，求刑16年。張俊傑自今年2月羈押禁見迄今，台北地院今日召開移審庭，法官諭知張俊傑1千萬元交保，限制住居、限制出境出海8月，須配戴電子手環監控，每週一、四須赴派出所報到。
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