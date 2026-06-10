國旅補助估最快9月上路 8月先抽生日住宿金

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（中央社記者余曉涵台北10日電）交通部長陳世凱今天表示，國旅補助相關經費若最快7月通過，將在8月執行。觀光署長陳玉秀說明，7月若通過相關預算，8月可先抽生日住宿金，9月補助上路。

為帶動旅客在平日出遊，交通部觀光署規劃5大優惠方案，包括平日住宿折抵最高新台幣2000元、生日住宿金1200元、遊樂園留宿優惠、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠；國際行銷則以國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等4項。

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相關補助經費規劃在「觀光雙輪驅動方案」預算，總預算約34.6億元。交通部長陳世凱今天在立法院交通委員會會前受訪表示，國旅補助是許多民眾期待的政策，原本希望在1月實施，但很可惜目前立法院預算尚未審議通過。

陳世凱說，持續關注預算審議進度，希望預算通過後1個月內，就能開始辦理。假設7月預算通過，8月就可開始推動；8月通過，9月開始實施。

陳世凱表示，實施的時間點，依預算通過的時間而定，由於暑假是旺季期間，會再評估整體狀況；不過，生日住宿金的部分可以先行推動，盡快讓民眾參與抽獎機會。

觀光署長陳玉秀補充，若預算最快7月通過，可在8月開始辦理旅遊補助相關作業，像是生日住宿金可先在8月抽出，但9月才會開放民眾使用。

陳玉秀表示，全台符合資格的民眾，都有機會抽到生日住宿金，觀光署需要3週到1個月的作業時間，讓民眾登記與抽籤，民眾也可以有時間規劃要去哪裡玩。（編輯：吳素柔）1150610