國旅補助何時上路？陳世凱鬆口：預算過關後1個月內啟動

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記者李育道／台北報導

國旅補助陳世凱指出，若預算於7月通過，最快8月就能辦理；若8月才通過，則大約9月才有辦法推動。（示意圖／資料照）

國旅補助遲遲未上路，交通部長陳世凱今（10）日在立法院受訪時表示，原本希望去年底預算通過後，今年1月就能開始實施團體旅遊、旅宿及生日住宿補助等措施，不過受限立法院預算尚未審過，目前仍無法啟動。陳世凱指出，若預算於7月通過，最快8月就能辦理；若8月才通過，則大約9月才有辦法推動。

陳世凱表示，國旅補助其實許多國人都相當期待，交通部原本規劃若去年底預算順利通過，今年1月就要開始實施，內容包括針對團體旅遊的補助、旅宿補助，以及生日旅宿補助，讓民眾有抽獎機會。不過很可惜，目前立法院相關預算仍尚未審過，因此交通部仍須視預算審議進度規劃後續時程。

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為帶動旅客在平日出遊，觀光署規劃總經費34.6億元的「觀光雙輪驅動方案」，其中國旅部分涵蓋5大優惠方案，包括平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵及TaiwanPASS優惠；另外，國際行銷也有4項加碼措施，包括國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案。

陳世凱指出，待預算審議通過後，交通部希望在1個月內就能開始辦理相關國旅補助。若以目前時程推估，假設7月預算通過，8月就可以辦理國旅補助；若8月才通過預算，則大約9月才有辦法實施。

至於是否會因為7月、8月為暑假旺季而調整補助時程或內容，陳世凱表示，仍要看預算通過狀況。暑假旺季確實落在7月與8月，因此整體推動安排須視實際情況而定。不過他也透露，生日住宿補助可以先走，只要預算通過，交通部希望能盡快讓民眾有抽獎機會。

陳世凱強調，國旅補助能否上路，關鍵仍在預算審議進度，交通部會持續掌握立法院審議情況，待預算通過後盡快啟動，希望透過相關優惠措施帶動平日旅遊需求，也協助觀光產業延續買氣。

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