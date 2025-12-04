國旅補助元旦起實施 平日住2晚最高領2千

為鼓勵民眾留在國內旅遊，明(2026)年將啟動多項國旅優惠方案。其中最受矚目的「生日住宿金」預計明年1月起實施，每月將抽出1,000名民眾提供1,200元住宿補助，同時，觀光署規畫的平日住宿優惠將在4月上路，採事前登錄並以抽籤方式補貼。然而旅遊業寒冬尚未結束，近3個月就有19家旅行社停業或解散。

交通部近期提出5大國旅振興措施，包括生日住宿優惠、平日住宿補助、遊樂園留宿方案、企業員工旅遊獎勵與Taiwan PASS相關活動，總經費約23億元。方案在立法院審查期間，有民意代表關切生日住宿補貼名額偏少，建議中央與地方政府及旅宿業者共同加碼。交通部強調，若預算順利通過，將研議提高補助人數或金額，希望讓慶生旅遊成為推動國旅的新亮點。

觀光署說明，生日住宿金自明年元旦啟動，若因預算核定時程延後，補助將採回溯方式執行；平日住宿補助預計4月起開放，採取抽籤機制，以避免過度集中於特定區域。先前草案亦規畫平日住宿券抵用標準，第1晚給800元、第2晚連住領1,200元，但最終方案仍待公布。

在國旅復甦的同時，旅行業者的營運情況卻呈現分化。根據觀光署最新統計，今(2025)年截至11月，全台已有76家旅行社獲准停業或解散，光是近3個月就新增19家，提醒民眾安排旅遊行程時，應留意業者是否正常營運。觀光署說明，部分停業公司仍保留法定期限可申請復業，但至今尚無重新開業的案例。

除了停業外，有38家旅行社完成解散或註銷程序，涵蓋多家國內外團體旅遊業者，等同正式退出市場。觀光署呼籲，民眾在挑選旅行社時，可利用官方平台查詢公司營運狀態，避免因業者停業而影響行程或衍生退費爭議。

截至10月底，全台旅行社總數達4,246家，比去(2024)年同期成長100家，高於疫情前水準。雖然整體市場規模持續擴張，但主管機關提醒，仍須注意部分業者因資金或營運壓力退出市場的情況，旅客應重視投保、契約內容與業者信用，降低出遊風險。

