國旅補助元旦起實施 平日住2晚最高領2千
為鼓勵民眾留在國內旅遊，明(2026)年將啟動多項國旅優惠方案。其中最受矚目的「生日住宿金」預計明年1月起實施，每月將抽出1,000名民眾提供1,200元住宿補助，同時，觀光署規畫的平日住宿優惠將在4月上路，採事前登錄並以抽籤方式補貼。然而旅遊業寒冬尚未結束，近3個月就有19家旅行社停業或解散。
交通部近期提出5大國旅振興措施，包括生日住宿優惠、平日住宿補助、遊樂園留宿方案、企業員工旅遊獎勵與Taiwan PASS相關活動，總經費約23億元。方案在立法院審查期間，有民意代表關切生日住宿補貼名額偏少，建議中央與地方政府及旅宿業者共同加碼。交通部強調，若預算順利通過，將研議提高補助人數或金額，希望讓慶生旅遊成為推動國旅的新亮點。
觀光署說明，生日住宿金自明年元旦啟動，若因預算核定時程延後，補助將採回溯方式執行；平日住宿補助預計4月起開放，採取抽籤機制，以避免過度集中於特定區域。先前草案亦規畫平日住宿券抵用標準，第1晚給800元、第2晚連住領1,200元，但最終方案仍待公布。
在國旅復甦的同時，旅行業者的營運情況卻呈現分化。根據觀光署最新統計，今(2025)年截至11月，全台已有76家旅行社獲准停業或解散，光是近3個月就新增19家，提醒民眾安排旅遊行程時，應留意業者是否正常營運。觀光署說明，部分停業公司仍保留法定期限可申請復業，但至今尚無重新開業的案例。
除了停業外，有38家旅行社完成解散或註銷程序，涵蓋多家國內外團體旅遊業者，等同正式退出市場。觀光署呼籲，民眾在挑選旅行社時，可利用官方平台查詢公司營運狀態，避免因業者停業而影響行程或衍生退費爭議。
截至10月底，全台旅行社總數達4,246家，比去(2024)年同期成長100家，高於疫情前水準。雖然整體市場規模持續擴張，但主管機關提醒，仍須注意部分業者因資金或營運壓力退出市場的情況，旅客應重視投保、契約內容與業者信用，降低出遊風險。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 66
機上過半乘客靠窗「搶拍富士山」！前機師揭1關鍵急喊：危險了
台灣人愛去日本旅遊，往返航班班次多，無論飛往成田或羽田，只要天候良好，旅客常能在起降時從高空俯瞰富士山美景。近期有乘客分享機艙內畫面，提到機長廣播有提醒右側窗外可見富士山，結果機艙內大批旅客紛紛往右側靠窗處聚集。對此，有前機師警告，這樣的行為可能會引發飛安問題！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 10
出國前必看！地勤揭「訂機票5地雷」：小小疏忽行程恐完蛋
近年來台灣人出國旅次不斷增加，許多人都會在訂機票時貨比三家，甚至也有不少眉角要注意。有地勤在粉專指出，訂機票看似簡單，但太多旅客因為小小疏忽導致不能登機、行程被迫更改，甚至損失整張機票，更揭露「訂機票5地雷」，絕對要避免！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 415
0403震後重生！太魯閣族人修復立霧山步道 今開放迎客
去年0403花蓮大地震重創太魯閣峽谷後，位於偏遠山區的太魯閣族大禮、大同傳統部落及對外聯繫交通遭受嚴重打擊。在太管處與在地部落族人一年多的努力下，克服餘震、風災、豪雨的考驗，主要聯外道路得卡倫步道與大禮大同林道的災修工程終於完成，同禮部落也在今年暑假重新對外開放。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
中國人預訂量跌近6成！日本住宿最新數據曝
[NOWnews今日新聞]中日關係高度緊張，北京呼籲中國公民避免赴日，旅遊團、住宿及機票大幅減少。《日經新聞》引述最新數據指出，近期日本全國來自中國的住宿預訂減少一半，大阪甚至有5至7成中國人預訂遭取...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
台中航線+1！星宇2/13開航日本宮古島 網友敲碗這條航線
星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，星宇航空表示，將於2026年2月13日起，新增台中—宮古島定期航班，讓更多旅客從中部出發輕鬆飛抵沖繩外島宮古島，即日起開賣。星宇航空目前台中機場飛日本3條航線分別飛往兵庫神戶、沖繩那霸與香川高松，明年初並新增台中—宮古島定期航班，明自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
泡湯這篇最實用！北投、礁溪、谷關優惠一次看 泡湯最低64折起
冷空氣來襲，北部低溫恐剩12度，不少民眾都在搜尋「北投泡湯」、「礁溪溫泉」、「谷關住宿」等關鍵字，泡湯瞬間成為冬季最熱門的療癒行程，想知道怎麼訂溫泉最划算，這篇整理台灣各地熱門溫泉的優惠，不管是百元泡湯、住宿下殺優惠都有，小資族也能輕鬆享受白磺、青磺、鐵磺等多種泉質，看是想去復古大眾風呂、設計系湯屋，或是直接住進海景湯屋，快筆記這篇優惠泡湯行程！Yahoo好好買 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
彰化扇行車庫鐵道嘉年華將登場 拍火車、吃美食、抽住宿券的鐵道輕旅行！
彰化扇行車庫，不妨來看一下整修後的新風貌(攝影：洪書瑱)【旅遊經洪書瑱報導】彰化扇形車庫是台灣非常著旅遊經 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
慢遊嘉義更上癮1／用單車、電動公車玩出這座城市最舒服的旅行步調
在嘉義，旅行從來不必匆忙。踩著單車、搭上公車，城市的風景與人情就會慢慢靠近。「山侘」的現代茶、「弄，來小餐桌」的家常台式定食、三合院民宿「家暖暖」的溫馨住宿，嘉義以低碳、懷舊與剛好的速度，串起城市風景與人情，讓旅人重新定義深度遊的節奏與體驗。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
10Kg行李空間喊價5千 好多人搭機做過 旅遊達人：超危險
近期網路上出現不少旅客徵求幫忙帶東西或販賣行李額度的貼文，旅遊達人「最懶少年」示警，看似雙方互惠的行為，其實藏著極大風險，在機場必須秉持「不拿、不碰、不代收」3原則來保護自己。有網友分享，常看到住國外的台灣人兜售行李空間，每10公斤行李空間喊價150歐元，折合台幣約5482元，提醒大家小心遇到犯罪集團，若運送到毒品等違禁品，恐面臨嚴重刑責。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
800米銀白芒草花海步道美拍！夢幻海景3大順遊景點一次收
芒草,芒花,步道,新北市,新北景點,瑞芳景點,新北芒草,瑞芳芒草,半屏山芒草,半屏山步道 銀白芒草步道大景拍起來太夢幻！「半屏山步道」全長超過800公尺，沿途不僅擁有秋冬限定的芒草花海，還能同時將山海美景盡收眼底，快將3大順遊景點筆記起來，把握賞期來一趟健行之旅！景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本東北旅遊有什麼好玩？令人愛上東北的4大原因！
近年來，隨著日本東北地區的知名度逐漸提高，前來此處旅遊的觀光客們也不斷增加，而東北地區更被世界最大的私人旅遊指南「孤獨星球（Lonely Planet）」評選為「Best in Travel 2020」熱門旅遊地區第3名。 截至2018年為止海外旅客造訪人數已經創下最高紀錄，此增長率也可說是全日本之冠（日本國土交通省東北運輸局截至2018（平成30）年為止的資料）。那麼為什麼日本東北地區會如此受到觀光客的注目呢？今天LIVE JAPAN訪問到曾經實際造訪過東北地方2次、目前居住在洛杉磯的男性跑者Carlos（化名），一起來聽聽他所認為的東北魅力之處有哪些吧！LIVE JAPAN ・ 19 小時前 ・ 發起對話
出國賞花熱潮爆發！雄獅花季旅遊3年飆4倍
【記者趙筱文／台北報導】每年3到4月的北半球花季向來是旅遊市場的兵家必爭之地，伴隨疫後海外旅遊全面復甦，國人賞花需求不僅快速回升，更推升短線與長線旅遊同步增長。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
訂機票5地雷曝光！地勤示警：小小疏忽恐影響整個行程
國人近年來瘋出國，但您知道訂機票也有眉角嗎？一名地勤近日在臉書粉專分享購買機票時的5大地雷，並提醒民眾，有時候小小疏忽就可能導致不能登機、或是行程被迫更改、甚至損失整張機票的情況。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
西門町天橋藏垃圾、北投步道燈不亮 北市文化小旅行景點殘破多缺失
「台北文化小旅行」是北市府推動的深度旅遊計畫，目前已規畫100處文化點，並設計出37條遊程。台北市議員陳怡君4日在市政總質詢指出，文化小旅行景點處處踩雷，變成「恐怖小旅行」，不僅路線路燈壞掉、椅子腐朽，告示牌也斑駁脫落，更佈滿塗鴨、棄置雜物。台北市長蔣萬安表示，會請北市文化局主責，跟權管單位跨局處做全面檢視整修，包括棧道更新、水質清理、環境整潔等。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
【鳳凰城首航3】當地華人超期待！「不用再飛奔趕轉機、行李不怕丟」高齡長輩福音
華航、星宇相繼直航鳳凰城，飛行時間只要12小時，且免轉機，當地3萬僑民超期待！駐美大使俞大㵢親自參加華航直飛鳳凰城儀式時幽默問華航董事長高星潢「我的問題是，怎麼你們怎麼花了這麼久？」直指當地台灣僑胞等到心焦，鳳凰城當地台灣人也說出他們真正的心聲「不用再飛奔趕轉機、怕丟行李」，而且對家裡有高齡長輩的台灣僑胞及外派是一大福音，終於能直飛往返探望家人了。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
太魯閣大禮大同立霧山 重新開放
記者林中行∕花蓮報導 ０四０三花蓮大地震重創太魯閣峽谷以來，位於偏遠山區的太魯閣族大…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
粉紅劍蘭花海Ｘ台版大峽谷同框！雙色花田免費拍最後賞期倒數
劍蘭花,花海景點,火炎山,台中市,台中景點,台中花海,后里景點,后里花海,后里土城堤防 期間限定劍蘭花海盛開了！台中有一處賞花景點不僅能賞粉、鮮紅色雙色劍蘭，還能將「台版大峽谷」火炎山一同入鏡，快把握最後賞期前往取景！景點+ ・ 8 小時前 ・ 發起對話