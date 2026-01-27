國旅補助卡關！ 觀光署長陳玉秀直呼「太遺憾」懇請立法院盡快審查

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

為了進一步活絡國旅市場，交通部觀光署原先規劃國旅5大補助方案，目標4月1日上路，然而今年度政府總預算持續卡關，也連帶影響補助實施的進程。觀光署長陳玉秀今（27）日受訪時向立委喊話，懇請立法院盡快審查預算；她坦言，目前有許多準備都在進行，但沒有預算就無法執行，若預算持續卡關，恐讓相關補助延後實施，也讓陳玉秀直呼太遺憾。

陳玉秀坦言，沒有預算就無法執行，若預算持續卡關，恐讓相關補助延後實施。（圖／記者盧逸峰攝）

陳玉秀指出，相關補助與業者溝通後進一步推動，作業時間大約需要6個月；且補助措施是鎖定觀光淡季4月來推出，若預算來補不及通過，很可能會延到下一個淡季實施，可能會落在9至10月。

陳玉秀強調，觀光業的推展不僅對產業，對於台灣經濟發展、全國民眾都有益處，讓觀光署能盡快與業者推進；她坦言，若預算未通過，對觀光產業也是打擊。

為鼓勵國人平日國旅，觀光署先前已規劃5大方案，包括平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠、企業員工國內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等，不過目前總預算卡關，也讓實施時程恐生變。



