國旅補助多少、房價就漲多少？ 觀光署長：這不可以！

交通部觀光署長陳玉秀。（陳祐誠攝）

為刺激平日的國內旅遊，交通部觀光署規劃國旅補助方案，預計明年3月上路。不過許多網友批評，過往幾次國旅補助，都發生「補助多少、房價就漲多少」的情況，觀光署長陳玉秀表示，「這是不可以的」，會找機制防堵類似情形。

根據觀光署規劃，平日（周一至周四）住宿優惠方案，預計發行住宿券，每人最多抵用2晚，第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1200元，最高可抵2000元，鼓勵國人平日出遊、連續住宿。

陳玉秀表示，拋出政策後，旅遊業者們的反應都很好，連民眾也支持。但陳坦言，看到有些網友擔憂旅宿業者趁著補助漲房價，她呼籲業者仍要以原來平日的住宿價格來定價，觀光署也在跟業者討論找方式制約，政策是一片好意，若有人突然把平日價格訂回原價，「這是不可以的」。

