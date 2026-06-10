國旅補助拚7月通過！上路可先抽「生日住宿金」1200元

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【記者莊偉祺／台北報導】國旅補助最新方案卡在立法院預算尚未審議通過，交通部原希望1月實施，交長今指出，目前希望預算通過後1個月內就能可辦理，若7月預算通過，8月就可開始推動。

交通部觀光署規劃國旅補助5大優惠方案，包含平日住宿折抵最高2000元、生日住宿金1200元、遊樂園留宿優惠、企業員工國內旅遊獎勵，以及Taiwan PASS優惠等。相關補助經費規劃於「觀光雙輪驅動方案」，總預算約34.6億元。

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交通部長陳世凱今（10日）於立法院備詢前表示，這次國旅補助原希望1月實施，但仍卡在立法院預算尚未審議通過。陳世凱指出，目前希望預算通過後1個月內就能可辦理，若7月預算通過，8月就可開始推動。

觀光署長陳玉秀則補充，若這次國旅補助預算最快7月通過，可在8月開始辦理旅遊補助相關作業，如生日住宿金8月可先抽出，9月開放使用。

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