國旅補助預算通過隔月可上路 生日券將先行
[NOWNEWS今日新聞] 為擴大國旅，交通部觀光署推出「平日國旅優惠」，包含平日住宿優惠、生日券、遊樂園留宿、公司員工國內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等，希望引導國人平日出遊，平衡旅遊淡旺季。不過，因今年政府總預算尚未通過，因此無法動支預算；交通部長陳世凱指出，預算通過的下個月就可以實施。但考量避開暑假，生日券會先行；如7月通過，8月就可以抽生日券，9月才全面上路。
觀光署在「觀光雙輪驅動方案」項下推動「平日國旅優惠」措施，編列23.03億元，透過5大平日旅遊補助，包含週一至週四住宿第1晚補助800元、第2晚補助1200元；當月壽星每月抽千人有1200元住宿金的生日券；出示平日住宿發票隔日樂園免費入園；公司員工國內旅遊獎勵（企業每團補助2萬、旅行社獎勵1萬）、Taiwan PASS優惠（票券4折或1500元住宿折抵）等。
陳世凱今（10）日立法院交通委員會會前受訪表示，國人都相當期待國旅補助，原先期待去年預算通過下，今年初就可以實施，不過因為預算未通過，現在要看預算審理進度決定上路時間。目前希望在通過1個月後可以辦理補助，如8月通過、9月就可以實施。
觀光署署長陳玉秀補充，生日住宿券預計有3周至1個月的時間，讓民眾登記；登記完還需要抽籤，預計留半個月時間讓民眾規劃旅程。如7月預算通過，8月抽籤，8月中就會公布中籤名單，讓民眾規劃旅程，9月就可以使用；其餘國旅補助也會在9月全面上路。
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