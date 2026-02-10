國旅補助、TPASS都卡關 觀光署盼3月前審完

▲交通部觀光署署長陳玉秀。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院總預算案持續僵持，恐怕衝擊國內交通運作與觀光推動。交通部長陳世凱表示，TPASS行政院通勤月票在地方政府確實面臨壓力，但交通部無法動支預算，能幫得有限。另，國旅補助同樣也因預算卡關，觀光署長陳玉秀也說，希望3月前一定要審完。

TPASS行政院通勤月票，在20個縣市推動31個定期票方案，累計已超過16.4億使用人次。然而，今年TPASS從疫後振興預算，改為正式提出是新興預算，陳世凱表示，因此交通部無法撥款，而公路局已經跟各地方政府保持密切聯繫，但是因為無法動支預算，沒有辦法幫太多，呼籲立法院趕快審議預算。

此外，國旅補助也受到預算卡關衝擊，目前仍無法上路，包含平日住宿第一晚補助800元、第二晚1200元，以及抽出當月壽星1200元住宿金。陳玉秀表示，4月至6月是國旅補助最佳執行時期，因此希望立法院在3月前一定要審完；觀光署已經把前置作業、規則都盡量準備好，希望儘可能減少準備期。

另外，外界關注高鐵延伸宜蘭案可能造成台鐵北宜路線運量流失，台鐵初步估算每年營收將短收6.27億元。陳世凱指出，目前數字仍為預估值，將隨計畫進展持續滾動檢討。目前台鐵花東路線供不應求，也期待高鐵可以紓解運能壓力，若因政策影響台鐵營運，政府會詳細評估並協助。

