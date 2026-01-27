國旅補助2千元沒了？總預算卡關 觀光署長：恐延到9月才上路

國旅補助因總預算卡關，可能要延後實施。圖為墾丁萬里桐。取自恆春鎮公所官網



交通部觀光署原訂今年4月推出平日國旅優惠，包括自由行住宿2晚可獲補助2000元等，由於中央總預算仍卡在立法院，觀光署長陳玉秀今（1/27）表示，如果預算沒通過，將對觀光產業帶來打擊，若真的要延到下個淡季、9月才能實施，「那就太遺憾了」。

觀光署原先規畫，平日住宿最多可領2000元補助，生日住宿金抽獎每人1200元、企業員工旅遊、遊樂園留宿及Taiwan PASS平日國旅優惠等5大國旅優惠。

其中，平日住宿優惠預計今年4月1日起推出。但中央總預算遲遲未能在立法院進行審查，加上需要約6個月的作業時間，使得上路時間恐怕必須延後。

廣告 廣告

陳玉秀說，補助優惠本來就安排在淡季推展，對觀光產業才會有幫忙，如果延期，就要等到下一個淡季，也就是9月之後實施，「這就太遺憾了」，北部觀光動態較穩，影響較小，但高依賴團客及國旅補助的中南部，就會造成嚴重衝擊。她強調，這是民生問題，無關政治。

更多太報報導

非法堆置惹禍！大寮資收場廢塑膠、廢輪胎狂燒釀空污 環保局重罰

蕭美琴自曝大學志願 她笑：有時會後悔是否走錯行

機場領行李總等的比別人久？原因可能是它 交通部提醒：別再留