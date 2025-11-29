國旅補助20億來了！ 5筆補助內容、優惠方案一次看

普發一萬元之後，許多民眾規劃用作旅遊經費，東勢林場配合普發一萬熱潮推出超值旅遊優惠—「普發一萬・9999套票」限時開賣！用不到一萬元的價格，即可入住森林渡假會館兩天一夜，享受雙人住宿加上一泊二食，絕對是旅客旅遊首選。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，普發一萬我們希望旅客能把這筆錢用在真正能放鬆、能留下回憶的地方。原價超過1萬五千元的住宿，這次以9999 套票內容包含3間森林渡假會館標準房一泊二食，不只是價格漂亮CP值更高，更是一趟能充電的森林之旅，讓旅客從踏入園區那刻起，就能享受專屬於森林的療癒感。即日起至 114 年 12 月 31 日開放購買；票券使用期間自 115 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止平日使用，讓旅客避開擁擠人潮、盡情享受靜謐山林。東勢林場位於台中近郊，一直以來便以豐富生態資源、森林浴步道、體能訓練場以及濯足園受到遊客喜愛。場內四季風景皆具特色，春櫻、夏油桐、秋楓、冬梅，皆是旅客前來放鬆的好時節。本次推出的 9999 套票，將住宿體驗整合成更高 CP 值的選擇，搭配普發一萬元政策，可讓旅客以最低預算享受真正具質感的森林旅程，歡迎民眾把握此次限時優惠，於平日安排一

台灣好新聞 ・ 23 小時前