國旅補助2026整理包：5大補助方案是什麼？補助多少錢？何時上路？申請官網在哪裡？【不斷更新】

國旅補助2026即將到來，你做好規畫了嗎？為鼓勵國人在台灣旅遊，交通部2026年將推出一連串國旅補助優惠，內容包含平日連續住宿兩晚補助最高2000元等，對旅遊開銷來說不無小補。那麼2026國旅補助方案有哪些？補助多少錢？何時上路？申請補助官網在哪裡？關於2026國旅補助，一定要知道的Q&A，Yahoo新聞編輯室帶你快速掌握！

2026國旅補助方案的核心是提升平日住房率與國旅誘因，對有意在台灣旅遊的民眾來說，選擇平日出遊，多少能補貼一點旅遊開支哦！ （示意圖／Getty Images）

2026國旅補助方案有哪些？何時上路？

為了活絡在地旅遊觀光，交通部觀光署表示，明（2026）年將推出五大國旅補助方案，內容包含：平日住宿補助、生日住宿金、遊樂園憑票根留宿享優惠、Taiwan PASS平日國旅優惠、企業員工旅遊獎勵方案，各項的上路時程不盡相同，以下依序分段介紹。

Yahoo解釋性新聞

2026國旅補助1：平日住宿補助

上路時程： 預計2026年4月1日。

適用對象： 本國國民（個人旅客）。

適用時間： 2026年平日（周日至周四，且非國定假日）。

補助方式： 須先登錄並採抽籤方式。

補助金額：第一晚補助800元，第二晚連住同房補助1200元。每人限用兩晚，最高補助2000元。提醒讀者朋友，若兩天住不同的飯店，兩晚都只能各領800元；想要拿滿2000元的補助，務必兩個晚上都入住同一間飯店才行哦！

2026國旅補助2：生日住宿金

上路時程： 預計2026年1月1日。

適用對象： 本國國民。

補助方式： 須先登錄並採抽籤方式，每個月都會抽出1000名當月壽星。

補助金額： 1200元住宿抵用金。

使用限制：限生日當月使用，可和平日住宿補助一起使用，讓住宿費用更低。

2026國旅補助3：遊樂園留宿方案

2026國旅補助4：Taiwan PASS平日國旅優惠

上述優惠、補助之外，Taiwan PASS也推出兩大優惠方案，每個方案限量2萬組，喜歡搭高鐵、捷運自由行的旅客，千萬不要錯過！確切上路時程未定，有待後續公布。

方案A： 購買Taiwan PASS交通票券，平日（周日至周四，且非國定假日）享四折優惠。

方案B：購買Taiwan PASS交通票券，平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金。

2026國旅補助5：企業員工旅遊補助

除了一般旅客的補助，交通部也針對企業員工旅遊（團體旅遊）提供國旅補助，藉此帶動團體旅遊市場、促進旅宿及餐飲消費的措施，各家企業不妨參考哦！

申請門檻： 30人以上公司團體，行程至少兩天一夜（例假日不超過一天）。

補助金額：企業端每團補助2萬元（每家公司限一團）；旅行社則可拿到行銷獎勵金每團1萬元（每家旅行社限10團）。

2026國旅補助方案官網在哪裡？

目前，交通部觀光署尚未公布開放民眾申請的官網，官網連結還請大家再稍等。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞







