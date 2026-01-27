國旅補助4月恐生變 觀光署：預算卡關或延至9月

國旅補助的預算卡關，觀光署長陳玉秀希望立法院能盡快通過，支持觀光業。（陳祐誠攝）

交通部觀光署規劃於今年4月推出平日國旅優惠，包括自由行住宿2晚可享2000元補助等，但由於中央總預算案仍卡在立法院，該項計畫可能生變。觀光署長陳玉秀指出，若預算真的沒通過，對觀光產業將是個打擊，強調該計畫是民生問題、無關政治，若4月趕不急上路，下一波國旅淡季將要到9月之後。

觀光署規劃的方案，包括平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵、Taiwan PASS等5大優惠。計畫預計4月上路，共實施3個月，並跳過7、8月份暑假旺季。不過，由於中央總預算案卡關，該方案無法推行。

陳玉秀表示，如果立法院不支持該方案，勢必影響到觀光的推動。每一個政策都要提前與業者溝通，需要數個月的時間，作業才會來得及，挑選4月1日推動，是因為淡季補助對產業才有幫助，如果預算不過，表示程序要再往後延，變成下一個淡季、或許9月之後才能實施。

陳玉秀說，如果真的延到下一個淡季，這就太遺憾了，對觀光產業也會是打擊，北部的影響可能不大，但中南部影響就會很大，希望這項預算可以先過，它是民生問題，無關政治。

被問到去年觀光人次、產值逆差等問題，陳玉秀強調，希望追求質、量並進，預期量可以穩定提升，今年目標要比去年成長9至10％；質的提升則需要時間，也需要找到新的對策。

陳玉秀提到，台灣在接待外國旅客所展現的「台式服務」，講究熱情、方便、安全，這些特質是我們自己可能沒有意識到的，未來可以把它變成顯學，並在教育訓練裡面強化，成為重要賣點。

