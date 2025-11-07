國旅要加油！賴清德宣布：組觀光國家隊

▲賴清德出席國際旅展時表示，去年的國旅觀光產值，已經有8378億元，希望在2030年，能達到兆元產值的目標。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（7）日出席國際旅展時表示，去年的國旅觀光產值，已經有8378億元，希望在2030年，能達到兆元產值的目標，同時，要組國家隊推動國旅，「儘速地成立專責單位、研究單位，包括人才的培育、商品的開發，或者如何把觀光產業鍊結合起來，讓它的效益能夠更大」。



賴清德上午出席「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」時表示，今年共有123個國家或城市，攤位一共有1600個攤位，每一個攤位設計都很棒、佈置都很創新，可以想見裡面內容也非常非常地豐富，要特別呼籲國人，千萬不要錯過這難得的機會，「買到就賺到！大家多多採購」，不管是國旅或是國際旅遊都非常值得大家來，他也預祝今年的活動能夠圓滿成功、成果豐碩。

廣告 廣告

賴清德提到，去年的國旅觀光產值，已經有8378億元，希望在2030年，能達到兆元產值的目標，要達到該目標，他非常期待，交通部或是行政院，大家能儘速地成立一個專責的單位、研究的單位，包括人才的培育、商品的開發，或者如何把觀光產業鍊結合起來，讓它的效益能夠更大。

對於發展國旅的有利條件，賴清德說，第一，放假的時間增加，從今年開始，有9次連續假期，共有33天的假期；第二，政府做了很多社會投資，包含0到6歲國家一起養、高中職免學費、減稅等，讓家庭可支配所得增加，有時間又有錢，旅遊當然是一個選項；第三，外籍移工開放旅宿產業。

不過，賴清德也坦言，國旅有一個非常大的挑戰，因為連續假期多了，若觀光的品質差不多、花的費用差不多，國人可能會優先選擇到國外旅遊，所以國旅一定要加油。

賴清德提到，身為總統當然不能置身事外，要組國家隊推動國旅，包含交通、旅館、飯店、觀光業者、旅行業者等，大家要合作，另外就是觀光協會、觀光署、交通部、行政院，部部都是觀光部。

此外，賴清德提到，希望大家團體合作，創造更多的價值，讓台灣一方面經濟可以發展，一方面也利用觀光產業跟國際做朋友、交朋友，不管國人到世界各地去旅遊，或是國際的朋友到台灣來旅遊，都是國家跟國家之間、人民跟人民之間，深化友誼一個非常好的機會，應該要朝這個方向來努力，以觀光立國，也以觀光會友。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

NCC人事同意權又被封殺！綠委轟藍白：操弄意識形態

健保補充保費新制惹議！她批藍白：一邊喊沒錢一邊開門擴大破口

民進黨找專家授課談性騷擾！徐國勇：尊重職場分際是核心