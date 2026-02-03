國旅訂雙人房給家庭房 擺「限用1床」告示 一票人喊離譜

國旅飯店不提供一次性備品，連床位也要斤斤計較？一名網友分享自己訂了雙人房，但入住時被安排到兩大床的家庭房，卻看見告示除非額外付費，才能使用另一張床，讓他不解是否為飯店普遍作法，對此不少人直呼太離譜，認為直接被升級才合理。

一名網友在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文分享，透露自己預訂雙人房，但入住時發現飯店提供家庭房，並在一張雙人床擺上告示，告知房客「由於您預訂的房型為雙人房，故僅提供一張雙人床使用，如需使用這張床需額外付費」，讓原PO好奇大家是否有遇過相同情況。

貼文引起熱議，許多人也難以接受，「好小氣」、「離譜了！那給我一張床的就好」、「瞎到爆，在國外沒看過這種的」、「要看飯店，我確定連鎖國際飯店不會這麼做」、「如果退房後未使用的床沒更換床單，會覺得很噁」、「超噁，要是上一個客人穿髒衣服坐完床也看不出來」。

不少網友指出，一般情況通常是被飯店直接升等，「哈哈哈，一般情況飯店就直接升級了」、「好屌喔，以前住過的都說升級，也沒有這種限制」、「我遇過是飯店直接說明因為沒房型了，直接升等」、「出差N間商旅或飯店都沒遇過這樣的，升等就是全部都能用」。

也有人建議要對飯店進行反制，「那請飯店把要付費的那張床搬出去，因為此房間空間屬你付費空間」、「我會要求他給我原本訂的房間，沒有房間就要讓我兩張床都可以用」、「就說『我訂的房間多了這張床影響我住房動線，請把它搬離』」、「打櫃檯說『請移走這張床，以免影響我的活動與置物空間』」。

