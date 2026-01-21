國旅貴森森？ 觀光署公布國旅房價平均下降6元

台北市 / 綜合報導

國旅的高額房價讓許多民眾感嘆有錢人才能國旅嗎？不過觀光署公布2025年1到9月的國旅房價，較前一年平均減少6元消息傳來民眾是不是真的很有感呢?觀光署表示旅宿價格會因地區、時段與房型而有所差別，遇上連假及熱門景點價格較高，容易讓民眾感受被放大。

到台灣台灣有個阿里山，阿里山上有日出有神木，還有阿里山賓館一晚四萬五，嚇住了許多民眾的腳步，但是觀光署想幫大家壓壓驚，公布了去年一到九月的平均飯店房價2954元，比前一年全年少了6塊錢。

廣告 廣告

民眾說：「去年最遠可能就宜蘭，一晚要九千、一萬，可能冬天去泡溫泉比較貴，去香港一晚多少錢，三、四千台幣要，國旅比較高，打幾天工住一個晚上，應該打工一個禮拜，住天橋上，去日本還比較便宜。」

大多民眾還是被國內飯店房錢給驚呆，像有民眾想訂3月21日22號日六、日高雄小旅行，網上一搜三星級飯店的房錢，從七、八千到兩萬多，他嚇得決定當天來回，房錢會那麼貴，可能是那星期正好有演唱會抬高了房錢，因為房錢隨著地點和時間而調高，像是韓團BTS11月將來高雄開唱，有粉絲一聽到消息就馬上訂飯店，沒想到。

粉絲小內說：「住宿突然被飯店取消，回去看飯店把房價調高，調高幅度台韓兩邊差不多，只是韓國競爭力比較強，CP值比台灣高一點，台灣沒辦法住到想像中那個錢該有的品質。」雖然觀光署公布，台灣飯店房錢平均少了六元，但是要花大把錢賞櫻花，難免會猶豫應不應該花。

原始連結







更多華視新聞報導

中國央行調查：預期房價上漲民眾連2季不足10%

赴日中國客減少 京都飯店房價大跌.靜岡空蕩蕩

交部祭5大優惠刺激國旅 卓榮泰：明年起補助平日住宿

