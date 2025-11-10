國旅貴爆？日人認證「墾丁不如沖繩」 Cheap曝2點慘敗：連黃仁勳都不敢去

​台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光。總統賴清德日前呼籲推動國旅，再次引發墾丁旅遊價格的正反討論，更有消費者認為與日本沖繩相比，墾丁在交通成本上具明顯優勢，是短期家庭旅遊熱門選擇。對此，網紅Cheap在臉書發文表示，沖繩光是這2點就狠甩墾丁不知道幾條街，更酸墾丁的物價「連黃仁勳都不敢去」。

​國旅費用因住宿費用高昂，常被網友吐槽「同樣的價格出國玩還可以住到比較好的飯店」。連日本網紅秋山燿平日前來台出差也發文直言：「對台灣人來說，與其去墾丁，不如去沖繩還比較便宜。」掀起網友討論。

不過也有人認為，短期假日旅遊，墾丁一晚花費9000元，相較於日本沖繩同等級飯店一晚約5000元稍高，晚餐費用方面兩地差不多，交通成本上，開車到墾丁的油錢比到沖繩的機票更為經濟實惠。而根據統計，今年10月墾丁各風景區觀光人次較去年同期大幅成長近54%，增加超過8萬名遊客。

沖繩國際通商店街是不少遊客逛街購物的好去處。（資料照，美聯社）

對此，Cheap表示，墾丁一晚住宿費9000元比沖繩的5000元，貴了整整80%較稍高？ 而且多玩幾天不就回本了，誰去沖繩只玩2天？同等級的飯店比人家貴8成，好意思講？且重點不是哪裡便宜，而是「錢花得值不值」。

Cheap指出，沖繩的5000元有乾淨的沙灘、海景、人行道寬敞的國際通，而且沖繩有160個島，是澎湖的9.5倍大，本島面積是台北到苗栗的距離，沖繩玩1個月都可以，美麗海水族館、古宇利島、玉泉洞、美國村、青之洞窟、波上宮、首里城，光世界遺產就2個，更重要的是出國的感覺。



Cheap對比，墾丁的9000元是經典陽傘陣，毫無特色、跟全台老街長一樣的墾丁老街、醜不拉基的標線人行道，以及黃仁勳都不敢去的物價，別忘了，花9000元的房間，牙膏、牙刷要自己帶，2天假期只能跑國旅沒錯，但拿沖繩出來比幹嘛，沒時間去法國，會拿八里當巴黎，說也不輸法國嗎？不輸沖繩表示沒贏，那去墾丁幹嘛？​



