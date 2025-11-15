國旅贏日本旅遊？日網紅喊「台灣品質比較好」掀論戰

生活中心／楊佩怡報導

日本因鄰近台灣加上匯率划算，許多國人都特別出國血拼，尤其退稅後價格又省了一大筆。不過日前一名在台灣生活的日本網紅「日本人的歐吉桑」，在臉書發文指出，常常看到台灣人到日本旅遊完後狂抱怨，但很少看到日本人抱怨台灣，推測出合理的解答就是「台灣旅遊品質比較好」，該篇貼文瞬間引發網友論戰。





在台生活的日本網紅指出，常常看見台灣人抱怨日本旅遊品質的文章。（示意圖／翻攝自pexels圖庫）

網紅「日本人的歐吉桑」近日在臉書發文表示，不管FB或者其他SNS，他最近常常看到台灣人在日本旅遊時候的抱怨，內容包括飯店品質不好、餐廳很雷、服務不好、環境很髒、日本店員態度有問題等，甚至有時會看到抵制日本的文章出現。但他卻很少看到日本人抱怨來台旅遊，只有看到日本旅客在網上發表台日差異的感想而已。

「日本人的歐吉桑」指出，網路上許多台灣旅客抱怨日本旅遊品質，因此他認為可以理解成台灣旅遊品質已經超越日本品質，「民族性這麼龜毛的日本人竟然已經好好享受台灣旅遊，很少看到日本人針對台灣旅遊的抱怨！」，最後他總結出結論就是「台灣旅遊品質比較好」，更嗨喊「台灣旅遊 大・勝・利」。





大多數網友持相反意見，認為日本旅遊品質還是比較好，只是台人對日本標準太高。（示意圖／民視新聞資料照）

貼文曝光後，引發兩派網友論戰，有日本旅遊經驗的網友認同原PO的說法，他表示「我遊日和出差等等至今25年，每年去一到三次的程度；我老實講，旅宿的整體服務和清潔度確實有明顯下降」、「我感覺這幾年，尤其疫情過後，日本的旅遊品質確實略為下降，這倒不是台灣有進步」。另一派網友則認為「並沒有，是對日本標準比較高而已」、「其實近幾年國內旅遊的風評都很差...，因為價格太高」、「日本比較好啦XD真的」、「我覺得是台灣人單純喜歡上網抱怨而已」、「目前我還是覺得日本比較好」。





