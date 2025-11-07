國旅超神奇！知名DJ台北住宿獲送浴缸「採香菇體驗」

知名電子音樂製作人DJ FTK因演出活動需在台北住宿一晚，卻在搜尋旅館時意外發現網路上驚人評論，有旅館房間「浴缸旁竟長出香菇」，而這樣的住宿環境一晚竟仍要價近3000元，令人不敢置信。

知名電子音樂製作人DJ FTK因演出活動需在台北住宿一晚，沒想到有旅館房間「浴缸旁竟長出香菇」。（示意圖／pixabay）

DJ FTK在社群平台《Threads》分享，他將於31日晚上在台北演出，為了方便隔日參加金音頒獎活動，需臨時在台北留宿一晚。在透過Google地圖搜尋旅館時，他發現許多旅館雖然價格不低，評價卻極差，甚至出現「浴缸旁邊長香菇的房型」，週末一晚價格仍近3000元，讓他直呼傻眼。

FTK指出，這並非個案，只要以「潮濕、霉味」為關鍵字搜尋台北旅館，就能找到不少類似案例。評論中最常出現的留言是「很髒、很吵、下次不會再來了」，讓他忍不住感嘆「廢到笑出來」。

此事在社群媒體曝光後引起熱議，網友紛紛留言回應：「不提供一次性備品，我們改提供乙份香菇作為補償，份量視入住者運氣而定」、「突然覺得國外旅客好可憐，除了要住鬼屋還要忍受連備品都沒有的落後待遇」、「生態共生房！」、「好棒，想請問是哪一家，想帶小孩去採菇菇」、「迎賓點心喔」。

值得一提的是，疫情解封後，許多民眾選擇出國旅遊，即使假期短暫，仍偏好飛往日本、南韓等地，而非選擇國內旅遊。加上國內飯店與民宿價格居高不下，讓不少人望而卻步，也導致今年國旅明顯衰退。

