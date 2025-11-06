國旅超貴不如出國！交通部聽到了 推「北回南灣10亮點」讓大家想留在國內

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

國旅住宿超貴，引發許多民眾認為國內旅遊CP值太低，轉為出國觀光。這些民眾心聲，交通部聽到了，今（6）日在行政院會推出「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣 in 臺灣計畫」，希望贏回國人信心，並招攬更多國外觀光客來台，計畫預定增加產值是新臺幣1226億元。

在日月潭住宿一晚收費4萬7千元，成為民眾茶餘飯後的話題。（圖／記者陳弘志攝）

這項由行政院核定的計畫，以「北回之巔 × 微笑南灣」為核心，串聯臺灣北回歸線地理軸帶及南灣半島區域，希望打造「北回之巔-北緯23.5軸線上世界綠洲及微笑南灣-太平洋左岸島國海灣」雙主軸新魅力景點。

交通部指出，將透過宣傳在地故事跨域整合、加強景點的串聯性、創造高文化價值，針對不同國家旅客需求與習慣，擬定宣傳策略，創造觀光產值可達新臺幣1226億元。

交通部指出，「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣 in 臺灣計畫」是以「北回之巔」和「微笑南灣」為兩大主軸，為串聯資源並促進區域觀光發展，整合交通部觀光署阿里山、澎湖、日月潭、西拉雅、縱谷、東海岸、雲嘉南濱海、大鵬灣等8個管理處，並與內政部國家公園署玉山、墾丁2個國家公園以及屏東縣政府跨部會合作，推出「新8景、雙魅力」。

這項計畫依114年1月22日第1次行政院觀光產業諮詢會議指示，以「三部曲」( 首部曲-嘉義、二部曲-澎湖與南灣、三部曲-花東、玉里 ) 為願景，116年前完成第一階段亮點建設，117年完成各項亮點建設，以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊，且具國際吸引力的觀光地標軸線。

