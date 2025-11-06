國旅轉型推「北回之巔」百億計畫 業者憂交通斷點成最大困難

行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」推展國旅觀光發展。圖為花蓮觀光知名景點東大門夜市。（圖／本報資料照片）

國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。

「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」預計4年投注100.14億元經費，以「北回之巔」和「微笑南灣」為2大主軸，整合交通部觀光署阿里山、澎湖、日月潭、西拉雅、縱谷、東海岸、雲嘉南濱海、大鵬灣等8個管理處，並與內政部國家公園署玉山、墾丁2個國家公園以及屏東縣政府跨部會合作，推出「新8景、雙魅力」。

廣告 廣告

觀光署指出，此計畫會以「三部曲」為願景，首部曲為嘉義，二部曲為澎湖與南灣，三部曲為花東、玉里，116年前完成第一階段亮點建設，117年完成各項亮點建設。以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊具國際吸引力的觀光地標軸線。預期可增加10％國內旅遊人次，創造1226億元觀光產值。

卓榮泰昨要求交通部觀光署加速推動計畫，也要求交通部將景點設施維護、老街過度商業化、商品高度重複等問題列為改善工作。

觀光署副署長黃勢芳補充，除此次推動短期計畫外，後續將啟動中期方案，旅遊設施改善與整體品質提升為重點，將研議鼓勵企業辦理國內員工旅遊，並提供相關獎勵措施，預計最快於115年推出。另將與外貿協會合作，推動結合商務與旅遊「商務型旅遊」，強調商務兼旅遊將是明年國旅推動的發展重點之一。

有專營國旅的資深業者分析，串聯北回歸線區域的旅遊，如花蓮、玉山、阿里山、嘉義、澎湖，看起來很有吸引力，實際上會很難推行，而交通是最大困難。例如從花蓮到阿里山，要用什麼運具抵達？從嘉義再到澎湖，可以到布袋港搭船，但旅客能接受嗎？

廣告 廣告

某大型旅行社負責人指出，官方砸錢做硬體建設，卻時常忽略民眾最基本的如廁需求，許多景點的廁所不是老舊，就是缺乏清潔、維護，對越來越講求服務品質的台灣旅客，是非常大的扣分，國際旅客也看在眼裡，希望官方追求面子的同時，也要顧及旅客在意的項目。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

來勢洶洶！鳳凰颱風最新路徑「北轉後侵台」 下週3天防豪大雨

綜所稅免稅額調高了！ 四口家庭爽省逾1.7萬元

Poker Queen德州撲克女子戰隊蕾菈—把人生框架拆掉，改用「先做喜歡的事」做答案