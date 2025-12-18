國旅難救？觀光署喊9百萬人來台現改口「有難度」 他搬蔡英文昔日承諾開酸

自疫情解禁後，國內旅遊逐漸不再是國人首選，政府持續推出各項國旅優惠政策，交通部觀光署今年也將國際旅客來台目標訂為900萬人次，然而，截至本月15日才突破800萬大關。觀光署長陳玉秀昨（17）日坦言，要達成年底900萬人次目標確實有難度，但她預估明年的表現會優於今年。對此，資深媒體人羅友志批判，「不斷下修的觀光人次，我們執政的品質是如此草率？」

陳玉秀昨日赴立法院交通委員會備詢時表示，截至本月15日，今年來台旅客已突破800萬人次，預估全年將比去年785.77萬人次增加約50萬人次。她指出，今年除了受到風災等天候因素影響，國內產業缺工問題仍存在，若在人才庫補足前就大量引進旅客，恐影響觀光品質，她強調，觀光發展應「質量並重」，但目前提升品質應優先於追求人次。

觀光人次目標頻下修 羅友志批：理由一堆，就是不說自己的錯

羅友志今（18）日在臉書發文表示，觀光人次剛破800萬，但2024年前總統蔡英文卸任前喊話目標是1200萬，如今卻難以達成，讓他質疑要算是「蔡英文跳票」，還是「賴清德故意讓她跳票」的？

​羅友志表示，觀光人次剛破800萬，但2024年前總統蔡英文（見圖）卸任前喊話目標是1200萬，如今卻難以達成。（資料照，吳逸驊攝）

羅友志直批，觀光署不斷將觀光人次下修，更是荒謬，「我們執政的品質是如此草率？」他以上市公司為例，如果是這樣的年度財報，營業額要下修10%，行銷、財務部，大概副總都要換好幾輪、股東會都被罵爆，更何況下修3成？

羅友志開嗆觀光署，9月、10月的時候把觀光客不來原因說是「花蓮水災」，但保證900萬，沒想到12月中才達到800萬，又改口800萬是「最合適」的觀光人次，「玩的舒服，品質兼顧？」羅友志無奈說道，理由一大堆，就是不說自己的錯，原因都是「陸客不來」，這樣的觀光檢討，他好奇外界是否接受？

