國旅雪崩！不只墾丁住1晚破萬 「宜花東」也遭受重創

隨著國內旅遊需求的變化，墾丁的住宿價格持續飆升，假日一晚的住宿費用已經突破萬元，讓許多遊客選擇前往日本或南韓旅遊。自新冠疫情以來，台灣的旅宿業遭受重創，不僅墾丁，宜蘭、花蓮和台東等地的旅遊業也面臨困境。

國旅面臨雪崩。（資料照／中天新聞）

專家指出，墾丁的高價小吃和住宿費用逐漸使其與「昂貴」劃上等號。例如，墾丁大街上出現了1845元的滷味和180元的乾麵，這些價格讓許多家庭望而卻步。據統計，墾丁的旅遊人次從2014年的837萬減少至2024年的214萬，顯示出明顯的衰退趨勢。

此外，宜蘭、花蓮和台東的住宿業也受到影響，許多民宿的房價在1000至3000元之間，但因經濟不景氣，消費力下降，住房率嚴重下滑。花蓮的旅遊人次更是從高峰的1200多萬減少至600多萬，持續下降的趨勢讓許多業者面臨生存困難。

在這樣的情況下，許多小型夜市和商家也受到衝擊，台南、高雄和台中的夜市均感受到消費力減退的壓力。儘管高端的VILLA飯店和知名餐廳依然吸引著客源，但平價民宿和小店卻面臨關閉的危機。

