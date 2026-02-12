國旅飯店通知不提供浴巾消費者氣炸 觀光署這樣說

（示意圖／Pixabay）

因應減碳與減速政策，自2024年元旦起環境部規定國內旅宿業不得主動提供一次性備品，後續衍生不少爭議。近期有民眾國旅時發現連浴巾也不提供，還要求他們自行攜帶，氣得上網分享自身遭遇，引發討論。對此，交通部觀光署指出，旅宿業者應將提供服務提前明白揭示，若有認知差異，則屬消費爭議案件。

近期有民眾上網抱怨，預訂國內飯店後收到訂房通知，內容提及依規定不提供一次性備品，同時也未提供大浴巾，並分享實際到場後的照片，旅宿業者張貼公告「為配合政府節能減碳將不提供浴巾」，相關做法造成眾人熱議。有其他網友批不少旅宿業，將不主動提供一次性備品的規定變成額外收費，讓許多人寧願多花一點錢出國享受。

對此，據《中央社》報導，交通部觀光署表示，依「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規定，旅宿業者須將服務內容清楚揭示，讓旅客在訂房前充分了解相關條件。若實際入住時與消費者認知產生落差，將屬消費爭議案件，可循相關管道申訴處理。

事實上，在去（2025）年10月就曾有民眾抱怨訂國旅飯店住宿，卻收到通知不提供大浴巾，但當時交通部觀光署回應表示，旅宿業僅針對「一次性小瓶裝盥洗用品與拋棄式個人衛生用品」實施減塑措施，非一次性基本旅宿用品均照常提供。

