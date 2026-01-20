國旅飯店雪崩式關門潮？觀光署揭數據：房價不升反降

交通部觀光署公布最新台灣旅遊狀況調查報告，113年國人國內旅遊總支出達5158億元，創下歷史新高紀錄，且旅館業平均房價呈現下降趨勢，數據顯示國旅市場並未如外界所稱的崩盤退場。

（示意圖／取自pexels）

作家「漂浪島嶼」指出，宜蘭、花蓮、台東等地觀光產業都受到衝擊，墾丁更是接連關閉3間飯店，近期國旅價格昂貴的議題引發熱烈討論。不過觀光署表示，整體市場數據顯示國旅正逐漸轉換樣貌，而非退出市場。

根據觀光署說明，113年國內旅遊達2億2203萬旅次，相較108年增加31.36%。民眾並非減少出遊頻率，而是調整了旅遊模式，過去集中於連續假期、一次安排多天行程的習慣，已轉變為利用週末或短假期進行短程旅行，「短時、多次」的微旅行逐漸融入生活。

觀光署透露，從目前掌握的期別數據來看，114年前3季國內旅遊總次數已達1.86億旅次，較113年同期成長12.57%。儘管部分時段受天候因素影響交通與景點營運，整體旅遊需求仍維持雙位數成長，顯示國旅正逐步走向更平均、全年分散的發展型態。

針對民眾最有感的住宿價格，觀光署根據全年平均數據觀察，情況並非全面走高。113年旅館業(含觀光旅館及民宿)平均房價為2960元，較前一年減少35元，114年1至9月平均房價為2954元，較前一年全年少6元。民宿平均房價為2405元，較前一年減少104元，114年上半年民宿平均房價為2442元，與前一年同期少39元。

觀光署分析，旅宿價格呈現因地區、時段與房型而異的分布狀況，連假期間或熱門區域的高價房型，較容易放大民眾對價格偏高的感受，與平日淡季或全年平均情形並不完全相同。國旅市場已逐漸形成穩定的基本盤，若以近年旅次規模與出遊行為變化推估，國旅總次數有機會在115年維持於2億旅次以上的水準。

旅遊人潮不再高度集中於少數時段與指標景點，而是分散至城市街區、生活型場域與不同區域，這樣的轉變反映出國人旅遊習慣的結構性改變。

