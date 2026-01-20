國旅1原因一落千丈！苦苓對比日本觀光：哪裡只是貴不貴？

苦苓點名國旅沒落最大原因，就是沒有人想用心留住客人。（示意圖／資料照，陳麒全攝）

許多人規劃旅遊行程時，可能認為國旅CP值太低而選擇出國。作家苦苓點名嘉義高跟鞋教堂、南投溪頭妖怪村、屏東墾丁大街等熱門景點，分析國旅沒落的根本原因其實很簡單，「就是根本沒有人想用心留住客人」，包括打卡景點周圍沒有商圈、商品毫無創意千篇一律、只想一次性敲竹槓等，貼文曝光後引發熱議。

苦苓在臉書粉專發文表示，如果政府弄了一個像是高跟鞋教堂的打卡地點，周遭卻沒有可以繼續逛街、消費半小時的地方，遊客自然拍照就走，「還有什麼能夠消費的呢？又怎麼可能再來下一次呢？」；如果創造了一個像是溪頭妖怪村的新奇東西，店內商品卻毫無創意、千篇一律，也沒有人扮妖怪互動，「那又如何讓他們覺得好玩、又怎麼可能再來一次？」；如果像是墾丁大街的熱門景點過去靠著陸客興起，卻只顧著敲一次性客人竹槓，連本地人也受害，「大家口耳相傳，怎麼還會有人想來？」

苦苓舉例，日本黑部鐵道入口的小鎮宇奈月，曾經只是一個遊客路過的地方，不過相關單位找了十幾位日本知名雕塑家，各自提供一件作品放在小鎮不同角落，遊客下車後會收到一張「尋寶單」，結果成功翻轉小鎮，吸引遊客尋寶時在小鎮喝咖啡、買東西、泡溫泉；日本漫畫《鬼太郎》作者的故鄉鳥取縣境港市，從車站沿著商店街到作者的紀念館，道路兩側林立177座鬼太郎系列的妖怪銅像，還設有妖怪神社、妖怪郵筒、妖怪長椅，商店街賣妖怪米果、妖怪煎餅等，連機場也改名「鬼太郎機場」、列車塗有《鬼太郎》彩繪，讓遊客能沉浸整個妖怪世界。

苦苓認為，「為什麼台灣都沒有這樣的地方？」，背後原因簡單，就是根本沒有有人想用心留住客人，「哪裡只是貴不貴這種簡單粗暴的思考？」；對此，許多網友紛紛回應，「台灣國旅就是『複製貼上』～ 每個老街跟夜市賣的東西都大同小異」、「不知道常常出國考察觀光的長官們到底看到了什麼？又學到了什麼？」、「住宿費高居不下也是原因之一」。

