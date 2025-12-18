國旅2.2億人次成日常！陳世凱：觀光不能只拚人數、要走向品質與產值

記者李育道／台北報導

「台灣觀光要透過人才培育，持續提升品質與產值。」交通部長陳世凱18日出席台灣觀光協會年會時表示，國旅已逐漸成為民眾生活的一部分，目前旅遊人次累積達2.2億次，未來觀光政策將不再只看人次，而是朝品質與產值並進發展。他也提到，桃園機場新的登機廊廳將於25日正式開放，為提升旅客體驗的重要一步。

陳世凱致詞時表示，台灣觀光到了將轉型的階段，旅遊成為民眾的日常，觀光業過去強調人次，但未來要向「品質」及「產值」努力，除積極投資軟硬體建設，包含觀光研訓院的成立，以及桃園機場第三航廈的北登機廊廳將於本月25日正式啟用，也將持續推動「北回之巔」及「微笑南灣」串連南北觀光特色，同步提升陸海空交通品質，帶領國際旅人走進台灣。

交通部長陳世凱表示，國旅人次累積達2.2億次，未來觀光政策將不再只看人次，而是朝品質與產值並進發展。（圖／台灣觀光協會提供）

台灣觀光協會（TVA）18日舉辦成立69週年年會，交通部長陳世凱、觀光署署長陳玉秀，以及多位駐台使節與超過500名產官學界代表出席。為培育新世代觀光人才，台灣觀光協會今年首度設立「觀光研究」及「不可錯過的台灣之旅短片」兩項獎學金，並於年會中頒發表揚。

年會也邀請國際觀光研究與數據分析專家分享趨勢。ForwardKeys智慧與行銷總監Olivier Ponti透過航班數據，解析全球旅遊動向與台灣觀光推廣契機；韓國文化觀光研究院（KCTI）觀光研究本部長李元熙，則以K-Culture為例，分享文化內容結合觀光的發展經驗。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，亞洲觀光環境正快速變化，台灣位處區域關鍵位置，也是全球關注焦點。她強調，當前正是產官學界必須攜手面對挑戰、推動轉型的重要時刻，「台灣不只是台灣，而是世界的台灣。」

在首屆台灣觀光協會獎學金中，「觀光研究」共收到42件論文，來自28所大專院校、57名學生參與；「台灣之旅短片」則有來自101所高中與大學、共222件作品參賽。研究主題涵蓋馬祖淡季觀光活化、台灣朝聖之路遊戲化設計、小琉球觀光永續等議題；短片得獎者中，也包含來自緬甸、印尼與越南的外籍學生，以不同文化視角呈現台灣。

圓山大飯店董事長葉菊蘭指出，全球觀光已逐步從追求人次轉向重視品質與永續，而人才培育正是產業升級的關鍵。她肯定台灣觀光協會推動獎學金制度，並期待未來觀光研訓院成立後，能持續深化研究能量，培養更多專業人才，讓台灣在世界觀光版圖上持續發光。

