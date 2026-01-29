國旅2000元補助恐落空！交通部：受限總預算卡關無法如期上路

2026年國旅住宿補助方案恐落空！交通部長陳世凱29日在立法院證實，受限於中央政府總預算在立法院持續卡關，原定今年推動的平日住宿補助方案，目前因缺乏預算支應而無法如期上路。

交通部原先規劃國旅振興方案，希望針對 4 月至 6 月的旅遊淡季提供助力，補助內容包括提供國人平日國旅住宿首日補助 800 元、次日續住補助 1,200 元，2天連續住宿合計可獲得高達 2,000 元的補助優惠，希望藉此鼓勵民眾在平日期間規劃國旅，同時有效支撐旅宿業者的經營。

陳世凱坦言，4月至6月是國內旅遊市場相對蕭條的時期，業者普遍對此波補助寄予厚望，希望透過政策誘因暢旺國旅買氣。然而，由於總預算尚未獲得立法院通過，交通部現階段處於「無米之炊」的困境，無法撥款執行相關方案。他強調，這筆預算的通過對提振國旅產業至關重要，希望能儘早獲得法制支持，讓相關資源能投入市場以發揮經濟效益。（工商時報林于蘅報導）

