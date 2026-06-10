國旅5大補助優惠最快9月上路 8月先抽生日住宿金

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交通部長陳世凱。（陳祐誠攝）

交通部觀光署原規劃在今年初推出國旅優惠，因預算未通過而無法推動。交通部長陳世凱指出，預算通過後，預計1個月內就能啟動計畫；觀光署長陳玉秀說明，希望8月可以先作業、抽生日住宿金等，但真正要使用優惠還是得等到9月之後。

為帶動旅客在平日出遊，觀光署規劃「觀光雙輪驅動方案」，預算34.6億元提供5大優惠方案，包括平日住宿最高補貼2000元、生日住宿券1200元、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠等；國際行銷則以國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案4項。

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立法院交通委員會今日審查觀光發展基金，陳世凱指出，很多國人都相當期待國旅補助，若去年底預算通過的話，今年1月就能開始實施，但因立法院的預算還沒有審議通過，只能持續關注預算審議進度，希望在預算通過後的1個月內就能開始辦理。

至於大家關心是否會落在暑假期間，陳世凱說，除了要視預算通過的時間而定，暑假又是旺季，還要再評估整體狀況，不過生日住宿券可以先推動，盡快讓民眾有參與抽獎的機會。

觀光署旅遊推廣組組長陳榮欽補充，相關執行要點都已經處理好了，例如Taiwan PASS、遊樂園優惠、旅宿補助等，只要預算通過就可以馬上實施。生日住宿券的部分，若7月通過預算，希望8月就可以開始相關作業，到年底都可以使用。

陳玉秀表示，為了要避開旅遊旺季，真正讓大家到各地旅遊、使用補助，相關優惠還是要9月開始。此外，若全台符合資格的民眾都有機會抽到生日住宿券，那可能需要3至4周的時間讓大家登記，登記完之後還要抽籤，再留半個月左右的時間，讓大家規劃想去哪裡玩。以目前規劃來看，9月所有優惠措施都會一起上路，但前置作業大概7、8月就可以分階段進行。

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