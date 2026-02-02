國旅5天「1人成團17萬」 專家：包車導遊.寒假旺季

台北市 / 綜合報導

國旅價格一直是民眾討論的話題，近期又有網友在旅遊平台上發現，九份、新竹、阿里山，5天4夜包車旅遊價格。如果是6人成團、1人要價5萬元左右。如果是一人單獨出發，價格將超過17萬元新台幣。不少人認為價格太高昂，但專家分析，因為出團時間是寒假期間，加上包車，以及英語導遊，還有觀光區的住宿及餐點費用，才會一一反映在價格上。

阿里山風景優美，雲海神木小火車國內外聞名，被封為台灣必遊景點之一，但近期旅遊平台上的價格，卻意外引發熱議，國旅行程5天4夜，走訪九份新竹阿里山，6人成團的話一個人要價5萬680元，如果只有2個人價格則落在8萬9660元，要是只有自己一個人，還是能成行但價格就會飆破17萬元，網友大呼都快可以來趟歐美之旅。

廣告 廣告

為何價格如此高昂，非當事旅遊業者錢緯銘說：「它本身第一個時間是在過年期間，第二個我們有看到它加註了，它需要的是英文的導遊，所以他本身人力費用會比較高。」

專家拆解行程，包車費用從國產9人座，到歐系或是明星級保母車，價格一天1-3萬元不等，5天平均就要價十萬左右，另外導遊部分，根據語言能力還有工作內容，一天3千5到1萬元不等，住宿地點要是落在觀光區，成本也不低，餐飲來份當地特色美食價格也很難壓低。

民眾說：「不要(不會買)。」、「我是中部人，然後去日月潭那些的，都滿常去的，所以對我還說就還好。」旅遊平台上檔期是寒假期間，又接近過年的旺季，專家表示熱門景點的住宿，或是餐飲很搶手，也是價格高漲的原因之一。

非當事旅遊業者錢緯銘說：「我想這個檔期主要是符合一些，我們可能行有餘力，但是他可能不便出國，或者是招待國外朋友來訪。」對此旅遊平台回應，謝謝關心，會再跟供應商討論價格，國旅價格大家都關心，如何讓民眾覺得每分錢都花在刀口上，也成為最重要關鍵。

原始連結







更多華視新聞報導

國旅貴森森？ 觀光署公布國旅房價平均下降6元

鼓勵民眾國旅 多處觀光亮點場域推免費入園

力組國家隊救國旅！ 賴清德喊話：盼2030年觀光產值突破兆元

